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Aficionados en Vancouver ven Mundial en teleférico en Grouse Mountain

Unas 300 personas asistieron en Grouse Mountain para ver el partido Inglaterra-Panamá en pantalla gigante.

Por AP

Junio 27, 2026 09:49 p.m.
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Aficionados en Vancouver ven Mundial en teleférico en Grouse Mountain
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      NORTH VANCOUVER, Canadá (AP) — Los aficionados del Mundial en Vancouver salieron en grandes números el sábado para ver el partido en la cima de una montaña, a la que se accede únicamente por teleférico.

      Evento en Grouse Mountain combina naturaleza y Mundial

      El partido entre Inglaterra y Panamá se proyectó en una pantalla gigante en la cima de Grouse Mountain, una montaña de 1.250 metros (4.100 pies) que ofrece una vista panorámica de Columbia Británica.

      Unas 300 personas asistieron al evento, que formó parte de las labores de Destination Canada por combinar los atractivos naturales del país con la Copa del Mundo. Cuando Jude Bellingham anotó el gol que abrió el marcador para Inglaterra en la segunda mitad, los aficionados estallaron en celebración.

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      "Lo hace mucho más inmersivo, ¿no?, en el sentido de que tienes varias capas. Tienes el partido en marcha y, de repente, cuando miras al fondo y miras alrededor, es increíble, increíble con la vista", señaló el voluntario Stephan. "De esto se trata todo".

      Eventos similares en Toronto y promoción de turismo

      Tanto Toronto como Vancouver albergan partidos durante el torneo. Toronto Islands, en el lago Ontario, albergó un evento similar en los últimos días. Se alentó a los aficionados a ir en kayak o en ferry para un partido de la fase de grupos entre Alemania y Costa de Marfil.

      "Estar de pie en una montaña o remar en uno de los Grandes Lagos —estas experiencias están capturando algo que es exclusivamente canadiense", dijo Gloria Loree, vicepresidenta sénior de estrategia de marketing y directora de marketing de Destination Canada. "Combinan la belleza del juego con la belleza de los paisajes naturales de Canadá y la auténtica hospitalidad canadiense".

      Lo único que podía empañar la fiesta en Grouse Mountain era una ligera probabilidad de lluvia y las temperaturas frescas en la cima, que rondaban los 10 Celsius (50 Fahrenheit).

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