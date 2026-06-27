¿"Burro" de Shrek tendrá su propia película?; esto se sabe

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL).- A propósito del revuelo que generó el primer vistazo a la quinta película de "Shrek" con el regreso de su elenco original, la cual llegará a las salas de cine en 2027, Universal y DreamWorks Animation sorprendieron a los fans del famoso ogro verde al confirmar el spinoff de "Burro".

Universal confirma película Donkey 2028

El inseparable amigo de "Shrek" se volvió tendencia en redes sociales, cuando después de algunas especulaciones de los internautas, Eddie Murphy, el actor que interpreta a "Burro" en su idioma original, reveló la expansión de la saga con "Donkey", la película del querido personaje animado.

La confirmación de esta película tomó por sorpresa a los fans con importantes detalles que rápidamente la colocaron como uno de los filmes más esperados, pues ya se encuentra en marcha y tiene como fecha de estreno el 30 de junio del 2028. Exactamente un año después de "Shrek 5".

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Detalles confirmados sobre la película Donkey

De acuerdo con el medio Deadline, la película será dirigida por Charlie Bean y contará la historia sobre los orígenes de cómo un burro se convirtió en leyenda al casarse con una dragona y sus increíbles aventuras, profundizando en su historia previa a conocer a "Shrek".

La apuesta por el humor irreverente, es otro de los detalles que harán de "Donkey" un filme excepcional, aportando aún más identidad al personaje más carismático de la popular saga de DreamWorks.