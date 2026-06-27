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Sheinbaum llama a conservar maíz nativo para defender soberanía

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Por El Universal

Junio 27, 2026 09:52 p.m.
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Sheinbaum llama a conservar maíz nativo para defender soberanía
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que los gobiernos de la Cuarta Transformación defienden la soberanía nacional en todos los ámbitos, desde la alimentación y la energía hasta la cultura, por lo que llamó a conservar el maíz nativo como parte de la identidad y la autosuficiencia mexicanas.

      Sheinbaum destaca programa para conservar maíz nativo

      Durante un encuentro con agricultores del municipio de Pijijiapan, la mandataria federal destacó que el programa "El Maíz es la Raíz" busca mejorar las condiciones de vida de los productores y evitar que el país dependa de semillas comercializadas por grandes corporaciones.

      "Conservar el maíz nativo quiere decir también defender la soberanía, porque la soberanía no solamente es el pueblo de México defendiendo su territorio; también quiere decir que haya soberanía alimentaria", afirmó.

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      Riesgos de dependencia por semillas híbridas

      Sheinbaum advirtió que el avance de las semillas híbridas puede generar dependencia económica para los campesinos. Sostuvo que preservar las variedades nativas es fundamental para el país.

      "Si nosotros nos seguimos con puro maíz híbrido, ¿qué va a pasar? La gente va a depender de comprar semillas y quienes venden las semillas son unas cuantas empresas", indicó.

      "Si no tuviéramos el maíz nativo, perderíamos una buena parte de la soberanía alimentaria, de lo que somos como mexicanas y mexicanos", dijo.

      Además, destacó que la Cuarta Transformación impulsa la defensa de la soberanía "de todas las maneras posibles".

      "La soberanía también es soberanía energética, soberanía cultural y soberanía alimentaria. Por eso nosotros, que somos parte de la Cuarta Transformación, defendemos la soberanía de todas las maneras posibles", expresó.

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