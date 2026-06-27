Verónica Castro coronada en el Pride 2026: "Diviértanse, gocen, amen"
La actriz recibió la distinción en un evento junto al Palacio de Bellas Artes, con un mensaje de respeto.
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La tarde de este sábado, en el marco de las celebraciones del Pride 2026, la actriz y conductora Verónica Castro fue coronada como Reina de los Corazones de la Comunidad LGBTTTIQ+, reconocimiento que agradeció con un mensaje de respeto, inclusión y amor.
Verónica Castro recibe coronación en Pride 2026
"Diviértanse, gocen, amen. Es lo único que sabemos hacer en serio: amar", expresó la actriz al recibir la distinción.
La actriz agradeció el reconocimiento desde el escenario instalado a un costado del Palacio de Bellas Artes, donde apareció con un atuendo acorde con la celebración del Orgullo.
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Mensaje de inclusión y respeto en evento Pride 2026
El evento reunió a miembros y aliados de la comunidad LGBTTTIQ+ en Ciudad de México, destacando la importancia de la inclusión y el respeto en la sociedad actual.
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