Casa Blanca acusa a Maduro de mentir en carta enviada a Trump

Washington, 22 sep (EFE).- La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó este lunes que han recibido una carta del presidente "ilegítimo" de Venezuela, Nicolás Maduro, y advirtió que la misiva, donde el mandatario venezolano dice estar abierto al diálogo, contiene "muchas mentiras".

"Hemos visto esta carta. Francamente, creo que Maduro repitió muchas mentiras en ella, y la postura de la Administración (Trump) sobre Venezuela no ha cambiado", dijo Leavitt en una rueda de prensa en la residencia presidencial.

La funcionaria recordó que Washington considera ilegítimo al régimen de Maduro, y que el presidente Donald Trumpha demostrado estar dispuesto a utilizar "todos los medios necesarios" para detener el tráfico ilegal de drogas del régimen venezolano hacia Estados Unidos.

El propio Trump evitó confirmar un día antes si había recibido la carta de Maduro y solo respondió: "Ya veremos qué pasa con Venezuela".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Este domingo, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que Maduro envió una carta a Trump en la que asegura estar dispuesto a mantener conversaciones directas con su enviado especial, Richard Grenell, y rechazó que su Gobierno esté involucrado en el narcotráfico.

"En las últimas semanas han tomado protagonismo los señalamientos, absolutamente falsos, sobre vínculos con mafias y bandas narcotraficantes por parte de las altas autoridades legítimas de Venezuela", se lee en la misiva fechada el 6 de septiembre y publicada por Rodríguez en Telegram.

Maduro sostuvo que, en los primeros meses de la gestión de Trump, Caracas siempre ha buscado "una comunicación directa" para atender y resolver cualquier tema que surja entre ambos Gobiernos.

Las tensiones bilaterales se incrementaron tras el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe para combatir el narcotráfico, con el foco en el Cartel de los Soles, que según Trump está liderado por Maduro.

Las diferencias crecieron después de que EE.UU. hundiera cuatro embarcaciones adjudicadas al narcotráfico cerca de las costas venezolanas, al menos tres procedentes de Venezuela y una de origen desconocido.