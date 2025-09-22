Mueren 3 civiles tras ataques de Ucrania

Dos civiles murieron en ataques ucranianos en la región fronteriza de Belgorod en Rusia, mientras que un bombardeo ruso en el este de Ucrania dejó un hombre muerto, dijeron las autoridades el domingo.

Vyacheslav Gladkov, el gobernador de Belgorod, escribió en Telegram que una mujer murió cuando un bombardeo alcanzó una casa privada en la ciudad fronteriza de Shebekino, mientras que un hombre falleció en un ataque con drones en el pueblo de Rakitnoe.

La región de Belgorod, que limita con Ucrania, se ha enfrentado a frecuentes ataques transfronterizos desde que Moscú inició su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

En Ucrania, un hombre murió y varios edificios residenciales e infraestructura resultaron dañados por el bombardeo ruso en Kostiantynivka, en la región de Donetsk, dijo el domingo Serhii Horbunov, jefe de la administración militar de la ciudad.

La más reciente ronda de ataques se produjo después de que Rusia iniciara el sábado una operación militar masiva con misiles y drones, dirigida a regiones de toda Ucrania, matando al menos a tres personas e hiriendo a decenas. Rusia lanzó 619 drones y misiles durante el ataque, dijo la fuerza aérea de Ucrania.