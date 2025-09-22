logo pulso
Mundo

Afectó ciberataque varios aeropuertos

Por AP

Septiembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Afectó ciberataque varios aeropuertos

BRUSELAS.- Las repercusiones de un ciberataque que afectó a los sistemas de facturación en varios aeropuertos europeos se extendieron a un segundo día completo el domingo, mientras los pasajeros enfrentaban decenas de vuelos cancelados y retrasados, y el impacto parecía empeorar para al menos un aeropuerto importante.

El Aeropuerto de Bruselas, aparentemente el más afectado, informó que pidió a las aerolíneas cancelar casi 140 vuelos de salida programados para el lunes porque un proveedor de sistemas de software con sede en Estados Unidos “aún no puede entregar una nueva versión segura del sistema de facturación”. El aeropuerto señaló que 25 vuelos de salida fueron cancelados el sábado y 50 el domingo.

Desde el viernes por la noche, los principales aeropuertos de Berlín, Bruselas y Londres sufrieron interrupciones en los sistemas electrónicos que complicaron la facturación y obligaron al personal de las aerolíneas a intentar opciones como escribir a mano las tarjetas de embarque o usar computadoras portátiles de respaldo. Muchos otros aeropuertos europeos no se vieron afectados.

El ciberataque afectó al software de Collins Aerospace, cuyos sistemas ayudan a los pasajeros a registrarse, imprimir tarjetas de embarque y etiquetas de equipaje, y despachar su equipaje. La empresa con sede en Estados Unidos citó el sábado una “interrupción relacionada con ciberseguridad” en su software en aeropuertos “seleccionados” de Europa.

No queda claro quién está detrás del ciberataque, pero podría tratarse de hackers.

