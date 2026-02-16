Caso Epstein salpica a hijas del expríncipe Andrés en México

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- Los archivos del caso

siguen salpicando a figuras internacionales, incluyendo las

, hijas del expríncipe Andrés y su exesposa Sarah Ferguson.Las princesas son mencionadas cientos de veces en los archivos que recientemente liberó elsobre las investigaciones acerca de Epstein, elque se quitó la vida estando en prisión, en 2019, a la espera de juicio por tráfico sexual de menores.Entre los archivos hay, incluyendo uno que revela que la exduquesa lo visitó en Miami, con sus hijas, el, cinco días después de que él salió de prisión, tras haber cumplido 13 meses de una condena de 18 meses por solicitar prostitución a una menor. Ferguson afirmaba haber cortado toda relación con Epstein tras enterarse de los delitos que se le imputaban, pero los correos, revisados por la cadena estadounidense CNN, muestran que no fue así.En otro, Ferguson parece aludir a la. "Aún no estoy segura. ¡Solo estoy esperando que Eugenia regrese de un!", le dijo, según la revisión de la cadena estadounidense.Unos meses después, Epstein le escribe a Ferguson diciendo que una persona, cuyo nombre aparece censurado en el correo, estaría en Londres el fin de semana, y le pregunta sobre la posibilidad de que las princesas "saluden". Ferguson responde diciendo que "Beatriz está en Londres con su padre. Eugie está fuera con un novio genial".En otros correos, en, Ferguson señala que Beatriz le aconsejó sobre cómo manejar a un periodista al que le había dado una declaración sobre Epstein.Alteran documentos paraEn tanto, el tabloide británico"" señaló que decenas de documentos que identificaban aen los archivos de Epstein han sido alterados en secreto, en las últimas dos semanas, para no mencionar al expríncipe hermano del rey Carlos III.Andrés, a quien el rey le ha retirado todos los títulos nobiliarios, continúa en el centro de la polémica en el Reino Unido por sus pasadosy tras revelarse que el antiguole llegó a facilitar al pederasta documentos sensibles del gobierno."Esto está. Es un. Ojalá pudiera decirles que todo esto es impactante, pero para nosotros no lo es. De hecho, es predecible", dijo, que ha sido víctima de la red Epstein, añade el diario."Seguimos siendo manipulados. Está diseñado para proteger a los responsables e intimidar a los supervivientes para evitar que denuncien", agregó Michaels.Entre los documentos con detalles tachados o censurados se incluye un correo electrónico entre Epstein y una mujer rusa llamada, que confirma unaen agosto de 2010.El mensaje se encontraba entre los casi 100 que el periódico británico dice haber descubierto mediante una búsqueda por palabra clave: "", las iniciales en inglés de su entonces título de('The Duke Of York').Esto permitió al diario filtrar los 3.5 millones de documentos publicados por elde Estados Unidos para encontrar aquellos en los que Andrés era el remitente o el destinatario.El tabloide agrega que, cuando volvió este domingo a introducir la palabra clave para buscar en los Archivos Epstein, no se encontraron los documentos y que tuvo que rastrear los correos electrónicos a partir deque mostraban las, hermano de, quien acusó a Andrés de abuso sexual cuando era menor de edad, declaró: "¿Por qué se censuran los nombres de los perpetradores mientras que los de los sobrevivientes permanecen intactos?"