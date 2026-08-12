Heidi Beirich enfrenta cargos en caso penal del Southern Poverty Law Center

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Una exfuncionaria del Southern Poverty Law Center ha sido acusada en el caso penal más amplio del Departamento de Justicia contra el grupo de derechos civiles, un blanco frecuente de conservadores que sostienen que la organización sin fines de lucro tiene sesgo político.

Heidi Beirich, experta en extremismo político que se desempeñó como directora financiera del centro jurídico, fue nombrada en una acusación formal revelada el miércoles. Debe comparecer el miércoles por primera vez ante un tribunal en Riverside, California.

Beirich, de 59 años, de Palm Springs, California, está acusada de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para presentar declaraciones falsas a un banco asegurado a nivel federal y conspiración para cometer lavado de dinero mediante ocultamiento. Fue acusada en el caso ya existente del gobierno contra el SPLC en Montgomery, Alabama.

El abogado de Beirich, Michael Proctor, acusó a los fiscales de intentar castigar a su clienta por su "historial de décadas de éxito desmantelando grupos de odio".

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"Una sociedad libre y justa no utiliza el sistema de justicia para silenciar a sus oponentes políticos", declaró Proctor.

El secretario de Justicia Todd Blanche anunció el cargo en una nueva conferencia de prensa en Washington, pero no mencionó a Beirich por nombre.

Un portavoz del SPLC no tuvo comentarios.

Beirich dirigió el Proyecto de Inteligencia del SPLC, que provocó la ira de conservadores con su informe anual sobre organizaciones que clasificaba como grupos de odio. Los críticos acusaron al centro jurídico de manchar injustamente a grupos de derecha con la misma etiqueta que aplicaba a supremacistas blancos.

Beirich cofundó el Proyecto Global Contra el Odio y el Extremismo en 2020 tras dejar el SPLC. Ha testificado ante el Congreso sobre el extremismo de extrema derecha y con frecuencia es entrevistada sobre el tema por medios de comunicación. Su organización actual no ha respondido a correos electrónicos en los que se solicitaban comentarios.

Una acusación formal presentada en junio parece referirse a Beirich como "Empleado-2" y por su antiguo cargo como directora del Proyecto de Inteligencia del SPLC.

La acusación formal alega que 4,1 millones de dólares en donaciones se utilizaron para pagar a informantes dentro de grupos extremistas. Los fiscales dicen que parte del dinero se usó para reclutar nuevos miembros y comprar túnicas y materiales del Ku Klux Klan para ceremonias de quema de cruces.

La acusación dice que "Empleado-2" supervisó el pago de dinero de donantes a informantes del SPLC o "fuentes de campo". Alega que "Empleado-2" mantenía una relación romántica con una de las fuentes que se infiltró en un grupo neonazi por instrucción del SPLC y que compartían una casa y cuentas bancarias.

Los informantes pagados incluían a miembros del KKK y nacionalistas blancos que inicialmente se acercaron al SPLC para pedir ayuda para abandonar las organizaciones extremistas, pero se les ofrecieron pagos mensuales y reembolsos de gastos.

El Southern Poverty Law Center es una organización estadounidense sin fines de lucro especializada en la promoción de los derechos civiles y en litigios de interés público. Se ha destacado por sus victorias legales ante grupos supremacistas blancos y en la representación legal de víctimas de