Tormentas en centro-norte de EEUU dejan muertes y daños

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Las brigadas de emergencias rescataron a más personas de las inundaciones el miércoles, y las cuadrillas de servicios públicos despejaban árboles y cableado eléctrico caído durante las fuertes tormentas en la región centro-norte de Estados Unidos que han desatado tornados, lluvias intensas e inundaciones repentinas, además de dejar sin electricidad a cientos de miles de clientes.

Un niño de 4 años murió cuando un árbol cayó sobre una vivienda en Geneva, Indiana, durante las tormentas del martes, informó la policía del condado Jennings. En Ohio, el gobernador Mike DeWine señaló que un residente de Roseville murió durante una emergencia de salud cuando los socorristas, ante carreteras inundadas, no pudieron llegar. Las autoridades de Portage, Indiana, investigaban si el mal tiempo influyó en una explosión reportada en una casa que mató a una persona.

Un rayo impactó el martes en un complejo penitenciario al suroeste de Cleveland e hirió a 16 personas encarceladas que fueron hospitalizadas, según el Departamento de Correccionales de Ohio. DeWine dijo que cuatro seguían hospitalizadas hasta el miércoles, incluida una con lesiones graves.

Las autoridades en Ohio y el oeste de Pensilvania reportaron numerosos rescates acuáticos. DeWine envió a 40 miembros de la Guardia Nacional del Ejército de Ohio para ayudar en dos condados al este de Columbus.

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En el condado Athens, Ohio, casi 300 personas llamaron al 911 para pedir ayuda el martes, incluidas 42 relacionadas con vehículos atrapados en inundaciones, y hubo más llamadas el miércoles cuando las aguas altas fluían hacia el río Ohio, dijo la directora de manejo de emergencias, Teresa Fouts-Imler.

Las aguas de inundación irrumpieron en la casa de Kaitlyn Rodgers en Crooksville, Ohio, la madrugada del martes, alcanzando la altura de las rodillas y dejando varados a ella, su esposo y sus cuatro hijos. Con corrientes demasiado fuertes para salir por su cuenta, fueron rescatados por bomberos en una lancha en la oscuridad antes del amanecer.

"El agua simplemente empezó a entrar a raudales en la casa", dijo. "Debido a que mi casa es muy vieja, cuando el agua estaba subiendo me preocupaban mucho los enchufes eléctricos que estaban en el piso, porque literalmente salía agua de ellos, así que tenía miedo de que mis hijos fueran a recibir una descarga eléctrica".

"Fue aterrador", añadió.

Tormentas azotan amplia franja de región centro-norte de EEUU

Las tormentas causaron daños desde el área de Chicago hasta el oeste de Pensilvania, y el Servicio Meteorológico Nacional indicó que el riesgo de tormentas eléctricas severas y lluvias intensas continuará durante los próximos días en la región centro-norte, el valle de Ohio y los Apalaches centrales.

Cerca de 700.000 clientes seguían sin electricidad a mediodía del miércoles en Illinois, Indiana, Ohio, Kentucky y Virginia Occidental, unos pocos miles menos que por la mañana, según poweroutage.us.

En Columbus, Ohio, el alcalde Andrew Ginther declaró una emergencia el miércoles para dar a la capital del estado tiempo para hacer frente a los continuos cortes de electricidad y la limpieza tras daños significativos por la tormenta, dijo en una conferencia de prensa. En muchas zonas había árboles y cables caídos.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó tres tornados en condados al sur de Chicago.

Las sirenas de alerta por tornado sonaron el martes cuando el cielo se oscurecía en el área de Chicago. Todos los vuelos se detuvieron temporalmente en los dos principales aeropuertos de Chicago, y las autoridades advirtieron sobre demoras al tiempo que se despejaba el cúmulo de vuelos pendientes.

Lluvias intensas y fuertes vientos dañan viviendas e inundan vecindarios

Fotos publicadas en redes sociales desde el área de Chicago y al otro lado de la frontera estatal en Indiana mostraban carreteras inundadas, árboles enredados en líneas eléctricas y viviendas con grandes agujeros en sus techos.

"No hay electricidad. Fue muy aterrador. Estábamos abajo en el sótano", contó Javid Jenkins, de Homewood, un suburbio de Chicago. "Estamos hechos para la nieve. Estamos hechos para el frío. No estamos hechos para esto".

Jenkins, de 54 años, comentó que estaba conduciendo para buscar gasolina y encender un generador para conservar la comida en su refrigerador.

Los meteorólogos indicaron que en Gary, Indiana, se registró una ráfaga de viento de 159 km/h (99 mph). En otros lugares hubo numerosos reportes de ráfagas de 128 km/h (80 mph) o más en estaciones meteorológicas personales.

La información preliminar indicó que el intenso sistema que avanzó desde Iowa hacia Indiana durante varias horas calificó como un derecho, publicó el martes por la noche el Centro de Predicción de Tormentas del servicio meteorológico. Los derechos son eventos prolongados de vientos en línea recta que desatan lluvias intensas y recorren grandes distancias. Los daños que provocan a veces son comparables a las fuerzas destructivas de tornados o huracanes.

"Devastación total. No hay tejado", expresó Kerry Hourigan, de pie ante la casa donde vivió durante 25 años en Tinley Park, otro suburbio de Chicago. "Es una tontería, pero lo que pensaba es que acabo de comprar una parrilla nueva, y no tengo idea de dónde está. Desapareció".

El meteorólogo Scott Baker explicó que la región centro-norte del país estaba en el borde exterior de un "anillo de fuego", que traía oleadas de humedad excesiva, inestabilidad y tormentas.

Dayton, Ohio, estableció un récord diario de precipitaciones con 5,25 centímetros (2,07 pulgadas), destrozando una marca de 1915, informó el servicio meteorológico. Los meteorólogos señalaron que varias rondas de lluvia provocarían riesgos de inundación en el valle de Ohio hasta primeras horas del viernes.