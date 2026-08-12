Choque múltiple en la 57 causa largas filas hacia el centro

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Un choque múltiple se registró la mañana de este miércoles sobre la carretera 57, a la altura de Las Mercedes, en dirección hacia el Distribuidor Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, varios vehículos se vieron involucrados en el percance, entre ellos un camión repartidor de agua Bonafont, situación que generó afectaciones a la circulación en la zona.

Imágenes del lugar muestran las unidades involucradas en el accidente, mientras automovilistas avanzan con precaución por el tramo afectado.

Hasta el momento no se ha confirmado el número de personas lesionadas ni la gravedad de sus heridas.

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Se recomienda a los conductores extremar precauciones, reducir la velocidad y, de ser posible, tomar vías alternas mientras se atiende el accidente y se normaliza la circulación.