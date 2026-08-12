Pipero arrolla y da muerte a policía de Soledad

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Un agente de la Guardia Civil Municipal, integrante del grupo de motociclistas, perdió la vida al ser arrollado por una pipa a la que perseguía luego de que el conductor se negó a detenerse cuando se le marcó el alto luego de que presuntamente lo detectaron en la compra de sustancias ilícitas.

El ahora occiso fue identificado como Cristian Isaac Aldana Reyes, integrante del grupo de motociclistas llamados Panteras.

De acuerdo con los primeros informes de la Guardia Civil de Soledad, inicialmente los elementos municipales detectaron al conductor de una pipa en una situación presuntamente relacionada con la compra de sustancias ilícitas. Al advertir la presencia policial, el conductor se negó a detenerse y emprendió la huida, iniciándose una persecución a la que se sumaron elementos del Grupo Panteras.

Durante la persecución, en las inmediaciones de la carretera a Rioverde, atrás del Colegio Valladolid, la pipa realizó una maniobra de retorno y, en circunstancias que forman parte de la investigación, atropelló al oficial Cristian Isaac Aldana Reyes, quien conducía la motocicleta patrulla M-008.

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A consecuencia del impacto, el elemento perdió la vida y cuando los paramédicos llegaron al sitio a auxiliarlo ya nada había por hacer.

Por su parte, el conductor de la pipa fue detenido por los mismos compañeros y quedó a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de determinar su situación jurídica.

Por ahora las investigaciones y peritajes continúan para establecer con precisión la mecánica de los hechos y deslindar responsabilidades.