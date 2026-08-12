Matrimonio e hijo aparecen asesinados en Santa María

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Luego de 14 días de desaparecidos en Santa María del Río, un matrimonio de la tercera edad y su hijo fueron encontrados sin vida y enterrados en un predio de la misma cabecera municipal, las autoridades detuvieron a un joven como presunto responsable del triple homicidio, que resultó ser el nieto e hijo de las víctimas.

De acuerdo a los antecedentes, el 28 de julio pasado se reportó la desaparición de Ignacio Montejano Rodríguez y su esposa Elena Niño Celaya, ambos de 79 años de edad, así como su hijo Ignacio Montejano Celaya de 55 años, los cuales fueron vistos por última vez en el Barrio San José, en el municipio de Santa María del Río.

Ese mismo día, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos emitió las respectivas fichas de búsqueda para localizar a los desaparecidos, en las que se aportaban sus características físicas, ropa que vestían y demás señas particulares.

Elementos de la Policía de Investigación iniciaron las indagatorias sobre el paradero del matrimonio y su hijo, se le dio seguimiento puntual al caso y fue la tarde del lunes cuando finalmente fueron encontrados sin vida e inhumados en un terreno ubicado en la calle Hidalgo de la cabecera municipal de Santa María.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Este martes, la Fiscalía General del Estado anunció la detención de un joven que habría cometido los crímenes, el cual resultó ser nieto del matrimonio y al parecer hijo del otro desaparecido, a los cuales habría sedado antes de ultimarlos a golpes y luego procedió a enterrarlos de forma clandestina.

La FGE confirmó que el hallazgo de los cuerpos lo realizaron elementos de la Policía de Investigación en un inmueble ubicado en la calle Hidalgo y personal de Servicios Periciales acudió al lugar para realizar el procesamiento correspondiente y recabar los indicios necesarios para el esclarecimiento de los hechos.

Los cadáveres de los infortunados fueron trasladados a las instalaciones de la Vicefiscalía Científica, donde se les practicarán los estudios de ley que permitan establecer las causas de su fallecimiento, así como avanzar en su identificación.

Sin revelar la identidad, se anunció también que la Policía de Investigación detuvo a un joven por su presunta participación en los hechos y se mantienen las diligencias de campo para obtener información que permita esclarecer lo ocurrido.

LEA TAMBIÉN Denuncian agresión de hijo de alcaldesa Director de Casa de la Cultura de Santa María dice que ha recibido amenazas

Por ahora el detenido permanece a disposición de la FGE en donde es investigado sobre el móvil del triple asesinato, del cual por ahora no se proporcionaron mayores detalles pero se espera que sean revelados conforme avanzan las investigaciones.