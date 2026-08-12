Nick Reiner enfrenta acusación formal por asesinato de sus padres

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un jurado del condado de Los Ángeles ha acusado formalmente a Nick Reiner de asesinato por las muertes de sus padres, el actor Rob Reiner y Michele Singer Reiner, y añade la acusación de que estuvo al acecho antes de atacarlos.

El gran jurado, que se había estado reuniendo en secreto, presentó la acusación formal el 20 de julio, y se hizo pública el miércoles, cuando Nick Reiner se declaró no culpable.

El director, actor y figura destacada de Hollywood Rob Reiner y su esposa, la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner, fueron apuñalados hasta la muerte en su casa en la exclusiva zona de Brentwood, en Los Ángeles, el 14 de diciembre. Nick Reiner fue arrestado horas después y fue acusado dos días más tarde.

La acusación formal del jurado es un paso importante hacia el juicio y permite a los fiscales saltarse el proceso de audiencia preliminar de California, en el que las pruebas se exponen públicamente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La acusación hecha pública revela pocos detalles nuevos en un caso que ha estado envuelto en secreto. Pero la acusación de haber estado al acecho, junto con otras circunstancias, significa que Reiner es elegible para la pena de muerte. Los fiscales señalan que aún no han decidido si la solicitarán.

"Esta fue una profunda traición por parte de alguien a quien amaban y en quien confiaban las mismas personas a las que se le acusa de haber matado", declaró Nathan Hochman, fiscal de distrito del condado de Los Ángeles. "Esperamos que la emisión de una acusación formal por parte de un gran jurado en este caso nos acerque un paso más a la celebración del juicio y a la obtención de justicia".

No se recibió de inmediato respuesta a un correo electrónico en el que se pedían comentarios a los abogados de Nick Reiner.