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Albañil tiene mortal caída cuando hacía remodelaciones

Trabajaba en un inmueble del Centro cuando sobrevino el hecho

Por Redacción

Agosto 12, 2026 03:00 a.m.
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Albañil tiene mortal caída cuando hacía remodelaciones
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      Un albañil tuvo trágica muerte al caer de un andamio de gran altura cuando realizaba labores de remodelación en un inmueble de la calle Lerdo de Tejada, en la zona centro de la ciudad.

      El accidente ocurrió alrededor de las once de la mañana cuando el ahora occiso, un hombre de unos 65 años de edad edad, trabajaba en el inmueble marcado con el número 110 de la calle mencionada, entre las calles de Universidad y Abasolo en el Centro Histórico.

      Se encontraba en un andamio a una altura considerable cuando de pronto la estructura cedió y el hombre se desplomó al vacío cayendo al piso de forma estrepitosa causándose lesiones en todo el cuerpo.

      Los testigos pidieron ayuda y en pocos minutos arribaron los paramédicos, que le prestaron los primeros auxilios al infortunado pero determinaron que por desgracia ya había perdido la vida a causa de los golpes que presentaba.

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      Elementos de la Policía Municipal llegaron como primeros respondientes  y acordonaron la entrada al inmueble para que los peritos de la Fiscalía General del Estado realizaran una inspección y el levantamiento del cuerpo, que fue enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales.

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