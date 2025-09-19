Veta EU una vez más, resolución de cese al fuego

NACIONES UNIDAS.- Estados Unidos vetó nuevamente el jueves una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exigía un alto al fuego inmediato y permanente en Gaza y la liberación de rehenes, alegando que la resolución no iba lo suficientemente lejos para condenar a Hamás.

Los otros 14 miembros del órgano más poderoso de las Naciones Unidas votaron un favor de la resolución, que describía la situación humanitaria en Gaza como “catastrófica” y pedía a Israel que levantara todas las restricciones sobre la entrega de ayuda a los 2,1 millones de habitantes del territorio palestino.

El resultado resalta aún más el aislamiento de Estados Unidos e Israel en el escenario mundial respecto a la guerra en Gaza que comenzó hace casi dos años. La votación se produjo pocos días antes de la reunión anual de líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU, donde Gaza será un tema principal y donde se espera que importantes aliados de Estados Unidos den su reconocimiento al Estado palestino, entre ellos Reino Unido y Francia. Tanto Israel como Estados Unidos se oponen a la medida.

La resolución, redactada por los 10 miembros electos del consejo que sirven términos de dos años, va más allá de borradores anteriores para resaltar lo que describe como “el agravamiento del sufrimiento” de los civiles palestinos.

“Puedo entender la ira, la frustración y la engaño del pueblo palestino que podría estar viendo esta sesión del Consejo de Seguridad, esperando que haya alguna ayuda en el camino, y que esta pesadilla pueda llegar a su fin”, comentó Riyad Mansour, el embajador palestino ante la ONU, en sus comentarios el jueves por la noche. “Puedo imaginar la ira y la frustración de que no haya sucedido”.

Argelia, uno de los líderes de la resolución, también expresó consternación por otra acción fallida del consejo para Gaza, diciendo que quería disculparse con los palestinos por no hacer lo suficiente para salvar vidas civiles.

Pero el embajador de Argelia ante la ONU, Amar Bendjama, señaló que, a pesar del fracaso en la aprobación, “14 valientes miembros de este Consejo de Seguridad alzaron su voz. Han accionado con conciencia y en la causa de la opinión pública internacional”.