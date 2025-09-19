Tiroteo en cruce de Cisjordania

JERUSALÉN.- Un conductor jordano de un camión de ayuda abrió fuego y mató a dos personas en un cruce fronterizo administrado por Israel en Cisjordania ocupada el jueves, informaron las autoridades. El ejército israelí anunció que cuatro soldados más murieron en el sur de la Franja de Gaza, y que un dron había atacado en el área de la ciudad israelí de Eilat.

El ejército israelí se refirió al tiroteo en el cruce con Jordania como un ataque terrorista. El servicio de rescate Magen David Adom indicó que dos hombres, de aproximadamente 60 y 20 años, fueron asesinados.

El ejército señaló que el atacante estaba “neutralizado”, sin dar más detalles.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Jordania condenó el ataque e identificó al tirador como Abdel-Mutalib al-Qaisi, un hombre de casi 60 años de edad que, según dijo, había estado conduciendo camiones de ayuda con destino a Gaza durante tres meses.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tres israelíes fueron asesinados en un ataque en septiembre de 2024 en el cruce, cuando un soldado jordano retirado abrió fuego. Ese ataque parecía estar vinculado a la guerra en curso entre Israel y Hamás.

El Puente Allenby sobre el río Jordán, también conocido como el Puente Rey Hussein, es utilizado principalmente por palestinos y turistas. Fue cerrado después del ataque.

El ejército mindicó que el dron fue lanzado “desde el este”, sin dar más detalles. Los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen han disparado repetidamente drones y misiles a Israel, a menudo provocando ataques aéreos de represalia.