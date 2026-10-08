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Christa Pike desarrolla neumonía tras sobrevivir a dos inyecciones letales

Autoridades de Tennessee investigan fallas en procedimiento tras intento fallido de ejecución de Christa Pike.

Por EFE

Octubre 08, 2026 08:22 p.m.
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Christa Pike desarrolla neumonía tras sobrevivir a dos inyecciones letales
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      Washington, 8 oct (EFE).- Christa Pike, la mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales durante un intento fallido de ejecución el pasado 30 de septiembre en Tennessee, desarrolló neumonía, mientras su equipo legal advirtió de que aún se desconoce el alcance de las posibles secuelas.

      Estado de salud y secuelas tras el intento fallido de ejecución

      Pike, que despertó el martes tras varios días inconsciente, desarrolló neumonía y continúa hospitalizada, aunque ya puede levantarse y caminar por su habitación, según informó su abogado Stephen Ferrell, en una declaración a medios locales, integrante de su equipo de defensa.

      La mujer todavía presenta cierta confusión mental y, según otro de sus abogados, Randy Spivey, sus primeras palabras al despertar fueron: "¿Dónde estoy?" y "¿Quiénes son ustedes?".

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      La reclusa tiene además un coágulo sanguíneo en un brazo, no puede tragar y presenta una importante inflamación en las manos y los brazos.

      Sus abogados advirtieron de que todavía no está claro cuánto podrá recuperar su movilidad y que algunos de los daños podrían ser permanentes, mientras afronta un largo proceso de recuperación.

      Investigación y acciones oficiales tras el incidente

      Un tribunal de Tennessee ordenó esta semana al Departamento de Correcciones preservar las pruebas relacionadas con el intento de ejecución, incluidos los fármacos, las vías intravenosas y otros materiales empleados durante el procedimiento.

      Los abogados de Pike sostienen que una de las vías pudo haber fallado y que el pentobarbital pudo haberse filtrado fuera de la vena, una hipótesis que deberá determinarse mediante la investigación.

      Pike, condenada a muerte en 1996 por el asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemmer, permanece hospitalizada después de que las autoridades interrumpieran su ejecución tras administrarle dos dosis de pentobarbital sin lograr que muriera.

      El gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió las ejecuciones previstas para el resto de 2026 a raíz del incidente y el estado aún no ha aclarado si solicitará una nueva orden de ejecución.

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