Ataque a barbería en San Felipe deja un muerto y un herido
Un joven de 24 años falleció y otro fue trasladado al Hospital General de Soledad.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Un joven de 24 años murió y otro resultó lesionado en un ataque armado contra una barbería ubicada sobre la avenida San Luis, en la colonia San Felipe, en Soledad de Graciano Sánchez.
El reporte fue recibido por las autoridades antes de las 19:00 horas, luego de que sujetos armados dispararon contra el establecimiento.
Uno de los jóvenes perdió la vida en el lugar, mientras que el otro fue trasladado al Hospital General de Soledad para recibir atención médica. No se informó sobre su estado de salud.
Elementos de la Guardia Civil de Soledad acudieron al sitio y aseguraron el área. La Policía de Investigación inició las indagatorias para esclarecer el ataque.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Cae supuesto agente de FGR en pasaje Hidalgo
El sujeto interrogó a unas policías y luego no pudo acreditar su autoridad
no te pierdas estas noticias
Ataque a barbería en San Felipe deja un muerto y un herido
Redacción
Un joven de 24 años falleció y otro fue trasladado al Hospital General de Soledad.
Accidente causa cierre de carretera Tampico-Valles
Huasteca Hoy
El cierre temporal de la vía en Ébano duró más de dos horas por maniobras de retiro.
Recibe trabajador descarga eléctrica en pollería
Redacción
Paramédicos de Protección Civil de Soledad trasladaron al afectado para atención especializada