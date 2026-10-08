Ataque a barbería en San Felipe deja un muerto y un herido

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Un joven de 24 años murió y otro resultó lesionado en un ataque armado contra una barbería ubicada sobre la avenida San Luis, en la colonia San Felipe, en Soledad de Graciano Sánchez.

El reporte fue recibido por las autoridades antes de las 19:00 horas, luego de que sujetos armados dispararon contra el establecimiento.

Uno de los jóvenes perdió la vida en el lugar, mientras que el otro fue trasladado al Hospital General de Soledad para recibir atención médica. No se informó sobre su estado de salud.

Elementos de la Guardia Civil de Soledad acudieron al sitio y aseguraron el área. La Policía de Investigación inició las indagatorias para esclarecer el ataque.

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