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Motín en penal El Castillo deja seis muertos y 15 heridos

La violencia en Sinaloa se agrava con enfrentamientos en prisiones, afectando a internos y sus familias en Mazatlán.

Por EFE

Octubre 08, 2026 08:01 p.m.
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Motín en penal El Castillo deja seis muertos y 15 heridos
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      Ciudad de México, 8 oct (EFE).- Al menos seis personas fallecieron y quince más resultaron heridas este jueves durante un motín en el penal de El Castillo, en Mazatlán, en el estado de Sinaloa, lo que generó un fuerte despliegue de fuerzas federales en la zona, según reportaron medios locales que citan fuentes policiales.

      Fuerzas federales intervienen tras motín en penal de Mazatlán

      Imágenes difundidas en medios y redes sociales muestran un helicóptero al sobrevolar el centro penitenciario, así como la presencia de agentes de las Fuerzas Armadas en las inmediaciones del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude) en la localidad de El Castillo, al sur de Mazatlán, uno de los principales centros turísticos del Pacífico mexicano.

      De acuerdo con los primeros reportes, se escucharon disparos dentro de la prisión, y posteriormente se restringió el acceso de autoridades al recinto mientras las fuerzas de seguridad intervenían para controlar la situación.

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      Impacto en la comunidad y acciones oficiales

      Al menos ocho ambulancias ingresaron al centro penitenciario, según informes de la prensa local, mientras que las autoridades aún no han informado oficialmente el saldo de muertos o heridos.

      En el exterior del penal, las familias de personas privadas de la libertad exigían información sobre sus seres queridos, mientras las visitas permanecían suspendidas, según los informes de medios.

      También se reportó que el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, habría ingresado al recinto sin hablar con la prensa.

      El hecho ocurre en un estado sacudido por una prolongada crisis de violencia. Sinaloa vive desde septiembre de 2024 una escalada de hechos violentos ligada a la disputa entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cartel de Sinaloa enfrentadas tras la captura en Estados Unidos de Ismael 'el Mayo' Zambada.

      Aunque la disputa comenzó en Culiacán, con el paso de los meses se extendió a municipios del sur del estado, como Mazatlán, donde las autoridades han reportado homicidios, desapariciones, ataques armados y decomisos de armas y explosivos.

      Esta ola de violencia ha persistido pese a los sucesivos operativos policiales y al refuerzo de tropas federales en la región, con recientes nuevos despliegues hacia Culiacán y Mazatlán.

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