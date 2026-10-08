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Penélope Cruz destaca homenaje de U2 a Rosalía en Londres

La actriz española compartió detalles sobre la canción de U2 dedicada a Rosalía y su amistad con Bono.

Por EFE

Octubre 08, 2026 08:09 p.m.
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Penélope Cruz destaca homenaje de U2 a Rosalía en Londres
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      Londres, 8 oct (EFE).- La actriz española Penélope Cruz confesó este jueves en una entrevista a EFE en Londres que pudo escuchar el tema de la banda de rock irlandesa U2 que inspira la cantante Rosalía, y lo calificó como un homenaje "precioso" a su figura y a su talento.

      Penélope Cruz y el homenaje musical de U2 a Rosalía

      La intérprete madrileña reveló que Bono, vocalista de U2 y amigo personal de Cruz, le había mandado recientemente su tema 'The Mirror Maker (Rosalía)', dedicado a la autora de 'Lux' y que formará parte del próximo disco de la banda dublinesa, 'Carnaval de Luz', que se lanza el 13 de noviembre.

      "Me la mandó él (Bono) el otro día. Me encanta, es una maravilla, es un homenaje a ella (Rosalía) y a su talento precioso", describió hoy Cruz a EFE durante la alfombra roja de la gala de presentación de su filme 'La bola negra' en el Festival de Cine de Londres.

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      Además, la actriz recordó cómo fue el propio 'frontman' de U2 quien recurrió a ella para que le ayudara a ponerse en contacto con la cantante catalana, también amiga de Cruz, para pedirle permiso para publicar el tema: "Me llamó y me pidió contactar con ella (Rosalía) y yo le dije a ella: 'Él (Bono) quiere hablar contigo', y me dijo que feliz. Ha escrito una canción increíble".

      Proyectos cinematográficos y reconocimientos de Penélope Cruz

      En una entrevista reciente con la revista Rolling Stone, Bono reveló que no solo había intercambiado mensajes con Rosalía, sino que le había hecho "reír un montón" y habían hablado sobre su admiración conjunta por el dramaturgo y poeta granadino Federico García Lorca.

      Precisamente Lorca es quien inspira la película de 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, que toma su título de una obra inacabada del artista, y en la que Cruz hace una aparición especial dando vida a Nené Romero, una cupletista.

      La actriz vive uno de sus momentos más dulces profesionalmente, y además de presentar este jueves el filme de 'Los Javis' en la cita cinematográfica londinense, el próximo sábado volverá a la alfombra roja con 'Bunker', de Florian Zeller, donde vuelve a compartir pantalla con su pareja, el actor Javier Bardem, después de ocho años.

      "Estoy feliz con que las tres películas que estoy presentando más o menos a la vez, 'The Invite', 'Bunker' y 'La bola negra' me están dando tantas alegrías, pero también el hacerlas me ha dado muchas alegrías y me ha enseñado muchas cosas".

      Su nombre empieza a sonar, también, para las nominaciones de los próximos premios Óscar, pero la madrileña prefiere ser cauta sobre la posibilidad de alzarse con una segunda estatuilla dorada: "Lo que más me importa es cómo estas películas están tocando el corazón de la gente, de mucha gente joven también que está llenando las salas... eso me emociona mucho", dice.

      "Lo demás, yo no debo pensar en ello porque nunca sabes, no puedes asumir nada. Es muy difícil y creo que es más sano que yo no lo piense mucho", concluye.

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