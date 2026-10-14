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Ciberataques afectan a cadenas de mercados

Por AP

Octubre 14, 2026 03:00 a.m.
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Ciberataques afectan a cadenas de mercados
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      PARÍS.- Una serie de ciberataques afectó cadenas de supermercados europeos, provocando que los sistemas de refrigeración se sobrecalentaran en cientos de tiendas en Francia y obligando a una importante cadena a cerrar sitios web que atienden a clientes en Europa y Estados Unidos.

      El ministro de Finanzas de Francia, Roland Lescure, declaró ante el Parlamento el martes que unos 700 de los 10.000 supermercados del país se vieron afectados. Dijo que no suponía "ningún riesgo para el suministro de alimentos en Francia", pero reconoció que el ataque "toca el corazón de nuestra seguridad alimentaria".

      "Fue una llamada de atención para todos", señaló.

      El gigante holandés de supermercados Ahold Delhaize dijo el martes que estaba trabajando para restablecer los sistemas que apagó tras lo que describió como un problema de seguridad. La empresa dijo que sus tiendas —incluidas Albert Heijn en los Países Bajos, Delhaize en Bélgica y Stop & Shop, Food Lion y Giant en Estados Unidos— permanecían abiertas, pero las páginas web de esas marcas seguían fuera de servicio el martes.

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      Ahold Delhaize afirmó que no tenía pruebas de que se hubieran robado datos de clientes o empleados.

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