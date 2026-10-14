Ciberataques afectan a cadenas de mercados
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
PARÍS.- Una serie de ciberataques afectó cadenas de supermercados europeos, provocando que los sistemas de refrigeración se sobrecalentaran en cientos de tiendas en Francia y obligando a una importante cadena a cerrar sitios web que atienden a clientes en Europa y Estados Unidos.
El ministro de Finanzas de Francia, Roland Lescure, declaró ante el Parlamento el martes que unos 700 de los 10.000 supermercados del país se vieron afectados. Dijo que no suponía "ningún riesgo para el suministro de alimentos en Francia", pero reconoció que el ataque "toca el corazón de nuestra seguridad alimentaria".
"Fue una llamada de atención para todos", señaló.
El gigante holandés de supermercados Ahold Delhaize dijo el martes que estaba trabajando para restablecer los sistemas que apagó tras lo que describió como un problema de seguridad. La empresa dijo que sus tiendas —incluidas Albert Heijn en los Países Bajos, Delhaize en Bélgica y Stop & Shop, Food Lion y Giant en Estados Unidos— permanecían abiertas, pero las páginas web de esas marcas seguían fuera de servicio el martes.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Ahold Delhaize afirmó que no tenía pruebas de que se hubieran robado datos de clientes o empleados.
no te pierdas estas noticias
Departamento del Tesoro sanciona a Cártel del Noreste y aliados
EFE
Entre los sancionados está Gamaliel Garza García, acusado de financiar campañas y obtener contratos corruptos en Nuevo Laredo.
Inflación en Argentina sube 1.9% en septiembre y preocupa a Milei
AP
El informe oficial del INDEC señala que la inflación interanual alcanzó 33.4% en septiembre.
Gobierno Trump reduce plazo para impugnación de refugiados en EE.UU.
AP
La nueva política reduce de 30 a 10 días el plazo para que refugiados cuestionen la revocación de su estatus migratorio.