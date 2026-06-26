Cierra el polémico Alligator Alcatraz
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Ochopee, Flo.- El centro de detención de inmigrantes en Florida asediado por denuncias de condiciones infrahumanas y apodado "Alcatraz de los Caimanes" cerró tras casi un año de haber abierto, anunció el jueves el gobernador Ron DeSantis.
El centro, en una pista de aterrizaje aislada en los Everglades, siempre iba a ser solo temporal hasta que se pudieran asegurar centros de detención más permanentes y los funcionarios federales ya tienen esa capacidad, declaró DeSantis.
Los defensores de los inmigrantes sostienen que las tiendas de campaña nunca fueron seguras ni humanas para retener a las personas. Los detenidos en la instalación han hablado de las dificultades para acceder a abogados y han descrito malas condiciones físicas, entre ellas gusanos en la comida, inodoros que no descargan, pisos inundados con desechos fecales y mosquitos y otros insectos por todas partes.
El centro de detención fue construido por la administración de DeSantis en cuestión de días y abrió en julio de 2025. DeSantis y el presidente Donald Trump dijeron que el centro de detención era fundamental para los esfuerzos republicanos de devolver a sus países de origen a las personas que se encuentran en el país de manera ilegal.
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