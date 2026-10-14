Fuertes lluvias e inundaciones cierran escuelas en Estambul

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Fuertes lluvias e inundaciones en Estambul obligaron a cerrar escuelas, impedir que empleados públicos fueran a trabajar y a que muchos habitantes se quedaran en casa el miércoles.

Impacto en la comunidad

Reportes de medios indicaron que el aguacero inundó viviendas y comercios, además de anegar carreteras y pasos subterráneos, dejando vehículos varados y causando caos vial en la ciudad de unos 16 millones de habitantes. No hubo reportes de lesiones graves.

Rescates y acciones oficiales

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En un distrito, transeúntes rescataron a una mujer que era arrastrada por una calle por las aguas, según mostraron imágenes obtenidas por la televisora NTV. Los bomberos rescataron a otra persona que estaba atrapada dentro de un sótano inundado, señaló el reporte.

Las imágenes mostraron varios autos estacionados siendo arrastrados por las inundaciones en otro vecindario.

La oficina del gobernador informó que la educación se suspendería por un día el jueves, y que los empleados públicos con discapacidad y las madres con niños pequeños quedarían en licencia. Aconsejó a los residentes permanecer en casa a menos que viajar fuera absolutamente necesario y pidió a quienes viven en apartamentos en sótanos pasar la noche en otro lugar. Usar motocicletas quedó prohibido.