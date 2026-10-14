Trailero sufre volcadura en la carretera a México

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Solo daños materiales se reportaron este miércoles en una volcadura de un tráiler en el kilómetro 184 de la carretera a México (57).

El reporte fue a las 14:00 horas, cuando el chofer de la unidad circulaba sobre la carretera 57 con dirección a Querétaro, pero al tomar un retorno se vuelca quedando en parte de acotamiento y con dirección a San Luis Potosí.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Nacional quienes toman conocimiento del incidente. No se reportaron personas lesionadas.

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