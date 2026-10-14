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Iglesia potosina llama a orar por salud del Papa León XIV

La Conferencia del Episcopado Mexicano confirmó el adenocarcinoma pulmonar y expresó solidaridad con el Papa en este momento difícil.

Por Martín Rodríguez

Octubre 14, 2026 04:15 p.m.
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El Papa León XIV / Foto: Agencias

El Papa León XIV / Foto: Agencias

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      La Iglesia católica potosina llamó a los fieles a orar por la salud del Papa León XIV, luego de que se confirmó la presencia de cáncer pulmonar.

      En una serie de comunicados de la Arquidiócesis, pide hacer oración por la salud, fortaleza y bienestar del pontífice. 

      El Vaticano ha confirmado el cáncer de León XIV, tras una intervención quirúrgica que permitió extirpar un lóbulo inferior del pulmón derecho.

      De manera simultánea, la Arquidiócesis replicó un comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), en el que confirma el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar y expresa la cercanía, afecto filial y profunda comunión de los obispos con el Papa.

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      Los obispos pidieron oración por este instante de fragilidad y dificultad. Invitaron a las comunidades parroquiales, familias, sacerdotes, consagrados y fieles laicos a confiar en la salud y la pronta recuperación del Papa.

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