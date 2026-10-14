Seguro Social en EE.UU. aumenta 3,6% las prestaciones para 2027

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Beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos recibirán un aumento del 3,6% a partir de 2027, anunció la Administración del Seguro Social.

Seguro Social anuncia aumento del 3,6% para 2027

Este ajuste anual por costo de vida se traduce en un promedio de 75 dólares adicionales al mes para casi 72 millones de personas que reciben prestaciones y 7,3 millones que obtienen el Ingreso de Seguridad Suplementario.

El incremento llega en un contexto de creciente inflación que afecta los presupuestos de hogares y empresas, y a semanas de las elecciones de mitad de mandato.

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El ajuste por costo de vida, conocido como COLA, se financia con impuestos sobre la nómina recaudados a trabajadores y empleadores, con un tope que aumentará a 192.300 dólares en 2027 desde 184.500 dólares en 2026.

El comisionado Frank Bisignano afirmó que el aumento brindará a los beneficiarios "mayor estabilidad financiera".

Impacto de la inflación en adultos mayores

Sin embargo, muchos adultos mayores consideran que el aumento es insuficiente para cubrir el alza en precios, especialmente en atención médica y medicamentos.

Nancy Altman, presidenta de Social Security Works, señaló que el COLA no sigue el ritmo de la inflación, que en septiembre subió 3,7% anual.

Lorrie Ufkin, jubilada de 71 años en Minnesota, explicó que el aumento no compensará el fin de un subsidio temporal de Medicare Parte D, y que sus costos médicos subirán significativamente.

Además, mencionó que uno de sus medicamentos pasará de 11 a 200 dólares mensuales, un cambio que calificó de "catastrófico".

La directora general de AARP, Myechia Minter-Jordan, destacó la importancia crítica del ajuste dado que uno de cada cinco adultos mayores no tiene ahorros para la jubilación.

Jaime Jakubczak, residente de Nueva York, calificó el aumento como "una miseria" porque no compensa la inflación ni el aumento de impuestos locales.

Una encuesta de AARP reveló que cerca del 75% de personas mayores de 50 años consideran que un COLA del 3,5% no es suficiente para cubrir el aumento de precios.

Desafíos financieros y propuestas para el Seguro Social

La Administración del Seguro Social enfrenta un déficit que podría impedir pagar prestaciones completas a partir de 2034, según el informe de fideicomisarios de junio de 2026.

Tras esa fecha, los ingresos cubrirían solo el 83% de las prestaciones.

Legisladores como Elizabeth Warren y Bernie Moreno propusieron eliminar el tope del impuesto sobre la nómina para aumentar ingresos y extender la solvencia del programa.

Esta medida es controvertida, pues los republicanos suelen oponerse a subir impuestos a los más ricos.

La Fundación Peterson calcula que eliminar el tope aportaría unos 3 billones de dólares en 10 años.

Las administraciones de Trump y Biden implementaron nuevas prestaciones que mejoraron las finanzas pero aceleraron la insolvencia del programa.

Además, Biden derogó en 2024 políticas que limitaban pagos a 2,8 millones de personas, principalmente extrabajadores públicos.