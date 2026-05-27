Uganda cierra frontera con Congo por brote de ébola Bundibugyo

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KAMPALA, Uganda (AP) — Las autoridades de Uganda ordenaron el miércoles el cierre de su frontera con la República Democrática del Congo, donde los casos sospechosos de un tipo raro de ébola están aumentando, luego de que se confirmaran casos en el país después de que trabajadores de salud ugandeses se vieran expuestos a la enfermedad a través de pacientes congoleños.

Uganda cierra frontera para contener brote de ébola Bundibugyo

La medida, que va en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), subraya los crecientes temores de contagio en África por el Bundibugyo, un tipo raro del virus del Ébola que está detrás de este brote y para el que no hay medicamentos ni vacunas aprobados.

Al igual que el Congo, Uganda ha enfrentado brotes de ébola en el pasado. Un grupo de trabajo ugandés sobre el ébola tomó la decisión de cerrar la frontera. Los trabajadores de salud ugandeses estuvieron expuestos al virus por pacientes congoleños que habían cruzado la frontera antes de que se declarara el brote en el este del Congo el 15 de mayo.

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Sólo se permitirá cruzar la frontera en casos de emergencia, incluidos los relacionados con la respuesta al brote, carga o motivos de seguridad, dijo a los periodistas la doctora Diana Atwine, secretaria permanente del Ministerio de Salud de Uganda. Cualquier persona que ingrese desde el Congo en circunstancias de emergencia será puesta en aislamiento obligatorio durante 21 días.

Confirmación y desafíos en el brote de ébola en Congo y Uganda

El Congo dice que se han confirmado más de 100 casos

El rastreo y el aislamiento de los contactos del ébola se consideran clave para detener la propagación de la enfermedad, que por lo general se manifiesta como fiebre hemorrágica. El virus se propaga a través del contacto cercano con los fluidos corporales de pacientes enfermos o fallecidos. Los expertos dicen que los trabajadores de salud y los familiares que cuidan a los pacientes enfrentan el mayor riesgo.

El número de casos sospechosos de ébola en el este del Congo se acerca a 1.000, con al menos 220 muertes sospechosas. El Ministerio de Salud informó el martes que se han confirmado 101 casos, y están investigando más de 3.000 posibles contactos.

El miércoles, las autoridades congoleñas dijeron que la primera persona que se recuperó del virus Bundibugyo ha sido dada de alta y regresó a casa desde un centro de tratamiento en Rwampara, una de las localidades del este del Congo en el corazón del brote.

La OMS ha desaconsejado el cierre de fronteras con el Congo, aunque reconoció que los países vecinos corren un alto riesgo de contagio. El organismo de la ONU ha declarado este brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional.

Los cierres "empujan el movimiento de personas y bienes hacia cruces fronterizos informales que no están vigilados, aumentando así las probabilidades de propagación de la enfermedad", señaló el organismo.

La frontera entre Uganda y el Congo tiene cientos de kilómetros de longitud y la cruzan numerosos senderos más allá de los puestos fronterizos formales. Muchas personas van y vienen en el transcurso de un día para visitar a sus familias o para comerciar.

Las autoridades sanitarias en el Congo están teniendo dificultades para contener el brote. El tipo raro de ébola se confirmó con semanas de retraso porque se realizaban pruebas para un tipo más común. Entre los desafíos figuran también la amenaza de grupos armados en el este del Congo, un gran número de personas desplazadas y una infraestructura deficiente.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió el miércoles un alto el fuego en el este del Congo para permitir un acceso seguro a los equipos de respuesta y a otros, diciendo en redes sociales que "los ataques contra instalaciones de salud hacen que rastrear los casos y sus contactos sea casi imposible".

Los equipos de respuesta en el Congo han dicho que no están preparados y no están protegidos para este brote, mientras que residentes recelosos de los forasteros han atacado varias clínicas y han arrojado piedras e insultos a voluntarios que intentaban concienciar a la gente sobre el virus y sus riesgos.

La OMS ha dicho que las personas infectadas o quienes hayan estado en contacto no deberían realizar viajes internacionales salvo que sea una evacuación médica. El miércoles, Estados Unidos anunció que planea enviar a los estadounidenses expuestos al ébola a una nueva instalación en Kenia en lugar de llevarlos a Estados Unidos.

Uganda está preocupada por los trabajadores de salud expuestos

Uganda ha reportado siete casos de ébola, incluido un hombre de 59 años que murió en Kampala, la capital del país, el 14 de mayo. Aunque la carga de casos de ébola no se está disparando, está aumentando el número de habitantes expuestos a la infección a través de trabajadores de salud.

"Tienen familias, y por eso el número ha ido aumentando", manifestó Atwine, la funcionaria de salud, al referirse a los trabajadores sanitarios.

También dijo que le consternó ver a algunos ugandeses formando multitudes para celebrar al Arsenal como campeón de la Liga Premier inglesa. El equipo tiene muchos seguidores en Uganda. Atwine instó a la gente a mantenerse vigilante, evitar darse la mano y usar desinfectante.

El Congo ha tenido 17 brotes de ébola. Los expertos en salud dicen que los recortes de ayuda del año pasado por parte de Estados Unidos y otras naciones ricas son devastadores para el este del Congo.

Los grupos de ayuda que combaten este brote dicen que no tienen el equipo que necesitan, como protectores faciales y trajes para proteger a los trabajadores de salud de la infección, kits de pruebas y bolsas para cadáveres necesarias para enterrar de forma segura a las víctimas.