Ataques israelíes matan a líder militar de Hamás en Gaza

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DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — Ataques israelíes mataron a por lo menos siete personas en Ciudad de Gaza el miércoles, mientras que Hamás confirmó que bombardeos israelíes previos mataron al nuevo líder de su ala militar menos de dos semanas después de que muriera su predecesor.

Hamás confirma muerte de Mohammed Odeh y reacciones

Hamás dijo en un comunicado que Mohammed Odeh murió el martes junto con su esposa y dos de sus hijos en un bombardeo lanzado por Israel. Se produjo después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunciara que el ejército israelí había atacado y matado a Odeh.

Al menos cinco personas fallecieron y 12 resultaron heridas en el ataque israelí del martes contra un mercado, incluidos Odeh y sus familiares, según hospitales locales. Ocurrió en la víspera del Eid al-Adha, una importante festividad musulmana.

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Más bombardeos israelíes en la ciudad el miércoles por la noche mataron a por lo menos otras siete personas, incluidos dos niños y una mujer, y varios otros niños estuvieron entre más de 20 heridos, según el hospital Shifa.

Video desde el lugar mostraba llamas saliendo de una ventana de un piso superior de un edificio y a transeúntes apresurándose para cargar a personas heridas, incluidos algunos niños, hacia ambulancias que los esperaban.

El ejército israelí dijo el miércoles por la noche que había lanzado bombardeos en el norte de la Franja de Gaza contra dos miembros de Hamás.

Miles de personas se reunieron el miércoles para el funeral conjunto de la familia de Odeh en Ciudad de Gaza. Los dolientes cubrieron los cuatro cuerpos con banderas verdes de Hamás y marcharon desde una mezquita por la ciudad, coreando consignas y disparando al aire. Algunos llevaban carteles con el póster de Odeh con las palabras "uno de los jefes de Estado Mayor de las Brigadas Qassam", en referencia al ala militar de Hamás.

Hamás condenó el ataque y dijo que Odeh había estado activo con el grupo durante más de tres décadas y formaba parte de la primera generación que ayudó a establecer el ala militar y armada del movimiento.

Katz lo calificó como "uno de los ideólogos" de los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenaron la ofensiva militar israelí contra Gaza, y afirmó que era la cuarta vez que Israel mata al jefe del ala militar de Hamás desde entonces. Izz al-Din al-Haddad, el jefe anterior, fue asesinado el 16 de mayo.

Katz dijo que Israel continuaría atacando a los líderes de Hamás involucrados en el ataque de octubre de 2023. "Prometimos que Hamás no mantendrá un gobierno civil ni militar", escribió en X.

Eid al-Adha en Gaza y situación humanitaria

El ataque israelí se produjo mientras los musulmanes se preparaban para el Eid al-Adha, normalmente un momento alegre de reuniones familiares y grandes comidas.

La festividad vuelve a ser sombría este año en Gaza, donde la gran mayoría de la población sigue desplazada y vive en tiendas de campaña o refugios temporales tras una guerra devastadora. Alrededor del 90% de los más de 2 millones de habitantes del territorio palestino han perdido sus hogares, según estimaciones de la ONU, y la mayoría se refugia ahora en enormes campamentos que sufren infestaciones de ratas y falta de saneamiento. Dependen de la ayuda para sobrevivir.

El Eid al-Adha, o "Fiesta del Sacrificio", es una festividad islámica celebrada por millones de musulmanes en todo el mundo. La festividad de cuatro días, que comienza durante la peregrinación del haj a La Meca, también es conocida por ser una ocasión alegre en la que los niños reciben ropa nueva y regalos.

"Esto no es Eid... estamos muertos", expresó Mahmoud Saqer, un hombre desplazado de Jan Yunis, quien describió a la gente como angustiada por el sufrimiento humano y las muertes continuas en el territorio.

En Jan Yunis y Ciudad de Gaza, entre edificios destruidos, incluida una mezquita en ruinas, la gente se reunió para las oraciones del Eid con pocas señales de celebración más allá de algunos grupos de globos alineados en una calle.

"No hay Eid. Mataron a mis hijos. El Eid es sólo para la gente que no perdió a nadie", manifestó Ayda Al-Banna, una mujer desplazada de Ciudad de Gaza, que hizo las oraciones del Eid con su nieta.

Alto al fuego y cifras de víctimas

Israel y Hamás pactaron en octubre un alto al fuego, aunque los ataques israelíes han matado a más de 900 palestinos desde que entró en vigor. Israel afirma que sus ataques responden a violaciones por parte de Hamás o a amenazas contra sus soldados, pero funcionarios de salud palestinos dicen que entre los muertos ha habido decenas de civiles. Cuatro soldados israelíes también han muerto durante este periodo en Gaza.

Israel lanzó su ofensiva en Gaza en respuesta a los ataques liderados por Hamás de octubre de 2023, en los que murieron unas 1.200 personas.

El Ministerio de Salud de Gaza dice que más de 72.803 palestinos han muerto por ataques israelíes. El ministerio, que forma parte del gobierno de Hamás en Gaza, está integrado por profesionales médicos que mantienen y publican registros detallados que son considerados generalmente fiables por la comunidad internacional.