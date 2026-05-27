Proyecto de paso inferior en El Saucito sigue en revisión técnica

La Contraloría General del Estado informó que el proyecto de convocatoria para la construcción del paso inferior vehicular en El Saucito permanece en revisión técnica y jurídica debido a observaciones que continúan pendientes de solventar por parte del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

La dependencia indicó que el Ayuntamiento entregó el proyecto el 25 de marzo y posteriormente recibió observaciones los días 26 de marzo, 6 de abril y 26 de abril.

Entre los requerimientos realizados por la Contraloría se encuentra la presentación de permisos, licencias, dictámenes y documentación necesaria para la ejecución de la obra, conforme a los artículos 19, 20, 25, 26, 27 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

También se solicitó al municipio acreditar la existencia del Estudio de Impacto Urbano establecido en el artículo 4°, fracción XLI, de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, así como anexar el visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el convenio o instrumento jurídico de coordinación con el Ayuntamiento de San Luis Potosí.

La Contraloría señaló que el procedimiento continúa en revisión mientras se atienden las observaciones pendientes.