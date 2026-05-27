Proyecto de paso inferior en El Saucito sigue en revisión técnica
La revisión incluye cumplimiento de leyes estatales y visto bueno del INAH.
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La Contraloría General del Estado informó que el proyecto de convocatoria para la construcción del paso inferior vehicular en El Saucito permanece en revisión técnica y jurídica debido a observaciones que continúan pendientes de solventar por parte del Ayuntamiento de San Luis Potosí.
La dependencia indicó que el Ayuntamiento entregó el proyecto el 25 de marzo y posteriormente recibió observaciones los días 26 de marzo, 6 de abril y 26 de abril.
Entre los requerimientos realizados por la Contraloría se encuentra la presentación de permisos, licencias, dictámenes y documentación necesaria para la ejecución de la obra, conforme a los artículos 19, 20, 25, 26, 27 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
También se solicitó al municipio acreditar la existencia del Estudio de Impacto Urbano establecido en el artículo 4°, fracción XLI, de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, así como anexar el visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el convenio o instrumento jurídico de coordinación con el Ayuntamiento de San Luis Potosí.
La Contraloría señaló que el procedimiento continúa en revisión mientras se atienden las observaciones pendientes.
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Aseveró que la Contraloría no tiene interés en retrasar las obras en la capital
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