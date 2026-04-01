Cinco muertos y 21 heridos tras choque múltiple en Cundinamarca

BOGOTÁ (AP) — La cifra de muertos por un choque múltiple que involucró al menos a ocho vehículos en una transitada carretera del centro andino de Colombia aumentó a cinco y a 21 los heridos, de acuerdo con un balance de las autoridades locales.

El gobernador de Cundinamarca, Emilio Rey, señaló en X que la mañana del miércoles un vehículo que transportaba leche se quedó sin frenos y colisionó con otros seis y una motocicleta que se encontraban en un peaje en la vía Zipaquirá- Ubaté, en la región de Cundinamarca, 50 kilómetros al norte de Bogotá.

Pasado el mediodía, el gobernador entregó un nuevo reporte sobre las cinco víctimas, de las cuales cuatro se encontraron dentro de un mismo vehículo y una corresponde a un motociclista.

Un menor de edad se encuentra entre los fallecidos, indicó Rey. De los 21 heridos uno se encuentra en estado crítico, agregó.

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Los heridos son atendidos en hospitales cercanos, dijo la autoridad local, sin precisar las condiciones en que se encuentran.

"Yo vi cuando la mula (camión) pasó el peaje, (se dio) la explosión y se volcó y empezó a haber explosiones fuertes y los vehículos quemándose. No se podía hacer absolutamente nada", relató a Noticias Caracol, Hollman Osma, testigo del siniestro.

Imágenes reproducidas por medios de comunicación colombianos dejan ver la magnitud del impacto: vehículos en llamas, estructuras destrozadas e incineradas y personas que en medio del llanto prestan ayuda o rescatan a quienes quedaron atrapados.

Al menos 11 ambulancias, bomberos y agentes policiales están desplegados en la zona, dijo el gobernador Rey a Noticias Caracol. La vía permanece cerrada.