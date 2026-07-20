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Cinco personas mueren ahogadas al tratar de salvar a un nadador en apuros en un río de Ohio

Las autoridades del condado de Delaware investigan el accidente ocurrido en el río Scioto en Powell.

Por AP

Julio 20, 2026 08:47 p.m.
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Cinco personas mueren ahogadas al tratar de salvar a un nadador en apuros en un río de Ohio
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      POWELL, Ohio, EE.UU. (AP) — Cinco personas fallecieron en un río de Ohio después de que algunas de ellas se lanzaron al agua para tratar de ayudar a otra persona que tenía dificultades para nadar, informaron las autoridades el lunes.

      ¿Cómo ocurrió el accidente en el río Scioto?

      El grupo se había congregado el domingo a lo largo del río Scioto en Powell, un suburbio de Columbus, cuando una de las personas entró a nadar al río. "Fue entonces que la tragedia empezó a ocurrir", informó el jefe de policía del condado de Delaware, Jeffrey Balzer, en conferencia de prensa. Añadió que otras personas que se lanzaron al agua para ayudar también comenzaron a tener problemas.

      Un automovilista llamó al número de emergencias 911 después de que vio a un niño asustado que corría a lo largo del camino en busca de ayuda, explicó Balzer.

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      Acciones de la autoridad y rescate

      Los rescatistas que ingresaron al agua encontraron más tarde a dos mujeres, quienes fueron declaradas muertas en un hospital, señaló Balzer. Los cuerpos de tres hombres fueron recuperados el lunes dentro del río, informó Tracy Whited, portavoz del Departamento de Policía del condado de Delaware. Las autoridades no dijeron exactamente dónde fueron encontradas las víctimas.

      El río llevaba mucha agua y corría con fuerza el domingo, según datos de un medidor de agua del Servicio Geológico de Estados Unidos en una represa cercana. Los datos muestran que el agua corría el domingo a unos 10 metros cúbicos (350 pies cúbicos) por segundo —más del doble del promedio.

      Apenas dos días antes, cinco personas fallecieron en el sur de Utah luego de que una inundación repentina se abrió paso entre los emblemáticos cañones de roca roja durante una excursión de senderismo.

      En Ohio, el jefe de policía indicó que el niño que corrió en busca de ayuda, quedó al cuidado de servicios familiares junto con otro menor de 10 años. Agregó que las autoridades ya se encuentran en el proceso de notificar a los familiares de las víctimas.

      Balzer sostuvo que las personas que se reúnen cerca del agua deben estar al tanto de las condiciones y tomar precauciones.

      "Conozcan su nivel de habilidad antes de meterse al agua. ¿Confían en su capacidad de nado?", indicó. "Asegúrense de tener a otras personas cerca por si algo sale mal, para que puedan avisar a alguien".

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