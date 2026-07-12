Ciudadano de EU contrae el ébola
Trabaja para organización humanitaria en la RDC
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Kinshasa, RDC.- Un ciudadano de Estados Unidos que trabaja para una organización humanitaria en la República Democrática del Congo arrojó positivo en la prueba del virus del ébola, informaron el viernes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), mientras la nación del centro de África busca contener el creciente brote.
Los CDC señalaron que trabajan en conjunto con el empleador del paciente, agencias federales, autoridades de salud pública y socios congoleños para evitar una mayor transmisión e identificar los contactos cercanos de esta persona. No dieron más detalles.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África señalaron esta semana que se trata del brote de ébola de más rápido crecimiento del que se tiene registro en el continente, el cual ha dejado como resultado 1,830 casos confirmados en el Congo, incluidos 648 decesos. También se han confirmado casos en la vecina Uganda.
En la primera semana del brote, un médico estadounidense que trabajaba en el Congo dio positivo en la prueba del virus y fue trasladado a Alemania para recibir tratamiento.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Funcionarios del gobierno de Trump habían dicho en un principio que Estados Unidos tenía planeado enviar a los estadounidenses expuestos al virus hacia una nueva instalación en Kenia, en lugar de traerlos de regreso al país por vía aérea. Pero el proyecto ha quedado suspendido luego de la orden de un tribunal keniano.
Las autoridades congoleñas declararon un nuevo brote de ébola el pasado 15 de mayo, después de que la enfermedad se había estado transmitiendo por varias semanas sin que fuera detectada oficialmente, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Los esfuerzos por contener el virus también se han visto obstaculizados por la falta de fondos, los ataques a centros de salud y un conflicto actual en el este de Congo, el epicentro del brote.
La semana pasada se dio inicio a los ensayos clínicos de tratamiento después de que investigadores pusieron en marcha un estudio con la esperanza de combatir el virus.
no te pierdas estas noticias
Tiroteo en festival Salsa on St. Clair deja dos muertos en Toronto
AP
El primer ministro de Ontario expresó condolencias y condenó la violencia ocurrida en el festival cultural.
Departamento de Justicia cita a periodistas del New York Times en investigación federal
AP
Las citaciones judiciales forman parte de una escalada en la campaña del presidente Trump contra la prensa independiente y han generado rechazo de organizaciones defensoras de la libertad de prensa.
Naufragio en Vietnam: 15 turistas indios mueren cerca de isla
AP
Una lancha rápida se volcó cerca de la isla Hon May Rut Ngoai, causando 15 muertes y dejando 21 sobrevivientes.