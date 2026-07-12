logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE FINALIZAR LA PREPA

Fotogalería

ORGULLOSOS DE FINALIZAR LA PREPA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Ciudadano de EU contrae el ébola

Trabaja para organización humanitaria en la RDC

Por AP

Julio 12, 2026 03:00 a.m.
A
Ciudadano de EU contrae el ébola
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Kinshasa, RDC.- Un ciudadano de Estados Unidos que trabaja para una organización humanitaria en la República Democrática del Congo arrojó positivo en la prueba del virus del ébola, informaron el viernes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), mientras la nación del centro de África busca contener el creciente brote.

      Los CDC señalaron que trabajan en conjunto con el empleador del paciente, agencias federales, autoridades de salud pública y socios congoleños para evitar una mayor transmisión e identificar los contactos cercanos de esta persona. No dieron más detalles.

      Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África señalaron esta semana que se trata del brote de ébola de más rápido crecimiento del que se tiene registro en el continente, el cual ha dejado como resultado 1,830 casos confirmados en el Congo, incluidos 648 decesos. También se han confirmado casos en la vecina Uganda.

      En la primera semana del brote, un médico estadounidense que trabajaba en el Congo dio positivo en la prueba del virus y fue trasladado a Alemania para recibir tratamiento.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Funcionarios del gobierno de Trump habían dicho en un principio que Estados Unidos tenía planeado enviar a los estadounidenses expuestos al virus hacia una nueva instalación en Kenia, en lugar de traerlos de regreso al país por vía aérea. Pero el proyecto ha quedado suspendido luego de la orden de un tribunal keniano.

      Las autoridades congoleñas declararon un nuevo brote de ébola el pasado 15 de mayo, después de que la enfermedad se había estado transmitiendo por varias semanas sin que fuera detectada oficialmente, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

      Los esfuerzos por contener el virus también se han visto obstaculizados por la falta de fondos, los ataques a centros de salud y un conflicto actual en el este de Congo, el epicentro del brote.

      La semana pasada se dio inicio a los ensayos clínicos de tratamiento después de que investigadores pusieron en marcha un estudio con la esperanza de combatir el virus.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Tiroteo en festival Salsa on St. Clair deja dos muertos en Toronto
        Tiroteo en festival Salsa on St. Clair deja dos muertos en Toronto

        Tiroteo en festival Salsa on St. Clair deja dos muertos en Toronto

        SLP

        AP

        El primer ministro de Ontario expresó condolencias y condenó la violencia ocurrida en el festival cultural.

        Departamento de Justicia cita a periodistas del New York Times en investigación federal
        Departamento de Justicia cita a periodistas del New York Times en investigación federal

        Departamento de Justicia cita a periodistas del New York Times en investigación federal

        SLP

        AP

        Las citaciones judiciales forman parte de una escalada en la campaña del presidente Trump contra la prensa independiente y han generado rechazo de organizaciones defensoras de la libertad de prensa.

        Naufragio en Vietnam: 15 turistas indios mueren cerca de isla
        Naufragio en Vietnam: 15 turistas indios mueren cerca de isla

        Naufragio en Vietnam: 15 turistas indios mueren cerca de isla

        SLP

        AP

        Una lancha rápida se volcó cerca de la isla Hon May Rut Ngoai, causando 15 muertes y dejando 21 sobrevivientes.

        Lloran la muerte de un constructor mexicano baleado por un agente del ICE en Houston
        Lloran la muerte de un constructor mexicano baleado por un agente del ICE en Houston

        Lloran la muerte de un constructor mexicano baleado por un agente del ICE en Houston

        SLP

        AP

        Cuatro congresistas demócratas piden una investigación independiente por la muerte de Salgado Araujo en operativo migratorio.