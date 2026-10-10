Christa Pike vuelve a prisión tras ejecución fallida en Tennessee

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NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — Christa Pike, quien sobrevivió al intento de Tennessee de ejecutarla mediante inyección letal, fue trasladada de regreso a prisión, dijeron sus abogados el sábado.

Detalles confirmados sobre traslado y atención médica

Pike, de 50 años, recibió el alta del hospital y volvió al Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson, la cárcel de mujeres donde estuvo recluida durante 30 años, dijeron sus abogados en un comunicado por escrito.

"Está agradecida con los servicios de emergencia y con su equipo médico por la atención brindada en estas circunstancias extraordinarias. Sigue recibiendo atención médica en la prisión y continuaremos siguiendo su recuperación", se lee en el comunicado.

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Pike había estado hospitalizada desde que sobrevivió a dos dosis de pentobarbital mientras el estado intentaba ejecutarla el 30 de septiembre por la muerte de su compañera de clase Colleen Slemmer, quien fue golpeada y apuñalada en 1995. En un momento dado, estuvo conectada a un respirador y sus abogados no esperaban que sobreviviera. Sin embargo, dijeron que Pike despertó y comenzó a hablar y a caminar con ayuda.

Impacto y acciones oficiales tras ejecución fallida

El Centro de Información sobre la Pena de Muerte dice que Pike es la primera persona en sobrevivir tras recibir fármacos de inyección letal durante una ejecución.

El Departamento de Corrección de Tennessee no ha dicho qué salió mal en la ejecución. Expertos médicos y en inyección letal se han centrado en si un problema con la vía intravenosa hizo que el fármaco se acumulara en su tejido en lugar de entrar en su torrente sanguíneo. Los abogados de Pike escribieron en una presentación judicial que "aparentemente en ningún momento ningún miembro del equipo de ejecución se dio cuenta de que las vías intravenosas no estaban colocadas correctamente".

La ejecución fallida renovó el escrutinio sobre cómo Tennessee lleva a cabo las sentencias de muerte.

Desde entonces, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ha pospuesto la única otra ejecución programada del estado este año y ordenó una revisión de lo que salió mal. El jefe de prisiones del estado renunció a raíz de la ejecución fallida.

Cuando el proceso se puso en marcha, se le preguntó a Pike si tenía una declaración final y habló de estar en paz. Unos cinco minutos después, levantó la cabeza y dijo que le dolía el brazo. Más tarde, pareció perder el conocimiento, pero se la podía oír respirar con dificultad hasta que los testigos de los medios fueron escoltados fuera de la sala de testigos casi 90 minutos después de iniciada la ejecución. Una ambulancia la trasladó a un hospital.