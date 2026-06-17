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Condena oposición del Congo proyecto de ley

Por AP

Junio 17, 2026 03:00 a.m.
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Condena oposición del Congo proyecto de ley
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      DAKAR, Senegal.- La oposición en la República Democrática del Congo condenó el martes la adopción de un proyecto de ley que podría abrir la puerta a un tercer mandato para el presidente Félix Tshisekedi, al denunciar lo que, según afirma, es una maniobra para aferrarse al poder.

      El proyecto de ley, aprobado el lunes por el Senado, permitiría un referéndum sobre una nueva Constitución en la que los mandatos anteriores de Tshisekedi no contarían en su contra, lo que, en la práctica, reiniciaría el debate. El documento ya fue aprobado por la Asamblea Nacional y ahora espera la firma del presidente.

      Tshisekedi, de 62 años, ocupa el cargo desde 2019. Ha manifestado que buscaría un tercer mandato si los votantes lo aprueban en un referéndum. Pero no se ha fijado ninguna fecha para ello.

      La Constitución del Congo prohíbe explícitamente cualquier revisión de los límites de mandato presidencial. 

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      El proyecto de ley elude esa disposición al permitir que el presidente enmiende la Constitución en caso de una "disfunción mayor" que paralice las instituciones del Estado.

      El país está aquejado por múltiples crisis.

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