¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La organización médica humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) expresó su indignación el sábado por un ataque israelí cerca de una de sus clínicas en Gaza que cobró la vida de dos de sus vigilantes.

Médicos Sin Fronteras se mostró el sábado "devastada e indignada" por la muerte de dos de sus colegas en un ataque israelí cerca de una de sus clínicas en Ciudad de Gaza a última hora del viernes.

La organización indicó que los dos hombres trabajaban como vigilantes en el centro y agregó que estaba claramente señalizado con sus logos, y que sus coordenadas habían sido compartidas con el ejército israelí.

Las muertes elevan al 17 el número de empleados de MSF asesinados en Gaza, agregó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El ejército israelí afirmó el sábado, sin aportar pruebas, que abatió a dos insurgentes de Hamás en Ciudad de Gaza que trabajaban como guardias de seguridad en una clínica operada por MSF. Señaló que "este es otro ejemplo de cómo la organización terrorista Hamás se incrusta dentro de organizaciones internacionales".

Los dolientes se congregaron el sábado para las oraciones fúnebres de los dos hombres.

Ahmad Abu Haseira, familiar de una de las víctimas, dijo que estaban desarmados y llevaban uniformes de MSF en el momento del ataque.

Un empleado local de la organización, Ahmad Shehada, indicó que los dos estaban haciendo sus rondas para revisar las instalaciones de la clínica al momento en que impactó al misil.

El sábado, un ataque israelí mató a una persona e hirió a varias más en Ciudad de Gaza, según el Hospital al-Shifa. El ejército israelí señaló que su objetivo era un miliciano en la zona.

Hutíes reportan bombardeos en la capital de Yemen

El portavoz del Ministerio de Salud controlado por los hutíes, Anees al-Asbahi, afirmó que dos mujeres estaban entre al menos 15 personas heridas en un ataque a primera hora del sábado en el barrio de Abu Shamla, en Saná, la capital yemení.

La televisión satelital Al-Massirah reportó daños en al menos ocho viviendas y tres tiendas, y una gasolina también fue impactada. Al-Massirah informó además que los ataques provocaron un incendio en una central eléctrica en Mokha.

hutíes culparon a Arabia Saudita del operativo.

Por su parte, el portavoz militar saudí, el alcalde general Turki al-Malki, informó que los sistemas de defensa antiaérea del reino interceptaron y destruyeron a primera hora del sábado un misil de crucero hutí que tenía como objetivo la capital, Riad.

La coalición liderada por Arabia Saudí que combate a los hutíes detalló que lanzó el viernes una operación aérea contra los rebeldes en Saná y en las provincias de Hodeida, en el mar Rojo, y Saada, en la frontera con Arabia Saudí.