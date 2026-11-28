¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

LA PAZ, Bolivia.- Una marcha masiva, la más grande desde las protestas de mediados de año, recorrió el viernes el centro de La Paz en rechazo al reciente aumento en el precio del diésel , el alto costo de vida y en contra de las políticas educativas del presidente Rodrigo Paz, quien enfrenta una crisis económica que está atizando el malestar social en Bolivia.

A la protesta convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) se adhirieron maestros públicos, mineros, obreros y tuvieron réplicas en otras ciudades. En Cochabamba, en el centro del país, cinco maestros fueron detenidos después de que la policía lanzó gases lacrimógenos a los manifestantes.

En La Paz la enorme columna paralizó las calles del centro de la ciudad pese a la vigencia de un estado de excepción.

"Esta es una marcha multitudinaria y pacífica porque la gente ya no aguanta más, hay un rechazo generalizado al incremento en el precio del diésel y seguiremos movilizados en las calles", dijo el líder de la COB, Mario Argollo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El aumento del 17% del precio del diésel aumentó el rechazo de los transportistas de carga y de otros sectores productivos como los agricultores y mineros que usan ese combustible que ya no es subvencionado por el Estado. Según los choferes, el diésel importado es el más caro en la región después de Perú.

El gobierno atribuyó el ajuste al incremento en el mercado internacional producto de la guerra en Medio Oriente.

La próxima semana los transportistas anunciaron una huelga indefinida. El gobierno ha convocado a un diálogo el fin de semana.

Entre junio y julio cortes de ruta paralizaron el país por 53 días en rechazo a las políticas del mandatario . El gobierno dispuso al vigor de un estado de excepción para frenar las protestas.