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LIMA.- Ocho militares murieron y otro sobrevivió al estrellarse un helicóptero durante una misión en un valle de la Amazonía peruana donde existen laboratorios para elaborar cocaína y permanecen remanentes del extinto grupo terrorista Sendero Luminoso, informaron las autoridades.

El comando militar que opera en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) informó que localizó el helicóptero MI-17 de la Fuerza Aérea ya los nueve militares que viajaban a bordo. "Confirmamos la caída de ocho compañeros de armas: cinco de la Fuerza Aérea y tres del Ejército", indicó en un comunicado.

El único sobreviviente es el piloto de la aeronave, quien fue evacuado a Lima para recibir tratamiento médico especializado. El comunicado no precisó la gravedad de sus lesiones ni las condiciones en las que fue encontrada. Tampoco detalló las causas del siniestro ni el día en que ocurrió.

El comando militar había señalado más temprano que la misión formaba parte de operaciones que se desarrollaban en la zona. "Las circunstancias y causas" del accidente "son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, a quienes se vienen brindando todas las facilidades", agregó el comunicado.

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El accidente ocurrió en los alrededores de Sanabamba, una localidad remota del VRAEM. En este valle de más de 48.000 kilómetros cuadrados funcionan laboratorios clandestinos de procesamiento de cocaína y permanecen refugiados desde hace décadas exmiembros de Sendero Luminoso. Las fuerzas de seguridad suelen realizar operaciones contra el narcotráfico y esos grupos armados.

A inicios de noviembre otro helicóptero militar se accidentó dejando a un paramédico muerto durante una operación de destino humanitario en otra zona de la Amazonía que posee áreas sembradas de minas antipersona por un antiguo conflicto con Ecuador.

En el VRAEM la droga sale rumbo al Pacífico y después se envía por mar a Europa. Pese a las operaciones militares y policiales, los narcotraficantes también mantienen un puente aéreo para sacar droga hacia Bolivia mediante aviones y pistas clandestinas que reconstruyen después de ser destruidos por las fuerzas del orden, de acuerdo con las autoridades.