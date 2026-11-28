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Las fuertes lluvias sobre comunidades inundadas de la Costa Este disminuyeron el viernes, mientras el suministro eléctrico se restablecía lentamente para cientos de millas de clientes, aunque persistían algunas amenazas de inundaciones por marea alta tras una ronda de tormentas ocurridas en el festivo de Acción de Gracias.

Las tormentas complicaron los viajes, derribaron árboles y líneas eléctricas y obligaron a realizar rescates acuáticos desde Nueva York hasta Virginia. Mientras tanto, en la ciudad de Nueva York, se llevaban a cabo los preparativos para el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy´s, previsto para el sábado, tras un aplazamiento sin precedentes debido al clima.

En otros lugares, el viernes caía nieve húmeda tan al sur como el valle de Tennessee, y la lluvia helada avanzaba por el norte de Nueva Inglaterra. Se registró lluvia fría sobre la región centro-norte, el valle de Ohio y la región sur de los Grandes Lagos.

Otro sistema de tormentas en el Noroeste provocó lluvias a lo largo de la costa de Oregon el viernes. Se pronosticaba más nieve en la cordillera de las Cascadas y en pasos de montaña de Montana y Wyoming.

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