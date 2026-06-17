Condenan en Brasil a hijo de Bolsonaro

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SAO PAULO.- El Supremo Tribunal Federal de Brasil declaró el martes al exdiputado Eduardo Bolsonaro culpable de coacción relacionada con el juicio del año pasado en el que su padre y expresidente Jair Bolsonaro fue sentenciado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

El tribunal condenó a Eduardo Bolsonaro a cuatro años y dos meses de prisión. Los cinco magistrados que analizaron el caso coincidieron en que interfirió ilegalmente al cabildear ante el gobierno de Estados Unidos para amenazar a funcionarios brasileños con el fin de detener el juicio.

El magistrado Alexandre de Moraes, quien también supervisó el caso del intento de golpe del expresidente, manifestó que el trabajo de Eduardo Bolsonaro como legislador federal "no es cabildear en el extranjero contra su propio país". De Moraes y su esposa fueron sancionados por el gobierno de Estados Unidos en julio del año pasado.

Los abogados de Eduardo Bolsonaro impugnaron el veredicto y sostuvieron que no había pruebas suficientes para condenarlo. El exlegislador vive en Texas desde febrero de 2025.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso a Brasil un arancel del 50% el año pasado en respuesta al juicio contra Jair Bolsonaro por intentar revertir su derrota electoral.