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Confirman a Hamilton al frente de la FEMA

Por AP

Agosto 08, 2026 03:00 a.m.
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Confirman a Hamilton al frente de la FEMA
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      Washington.- El Senado de Estados Unidos confirmó el viernes a Cameron Hamilton para que encabece la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, con lo que el ex marino de la fuerza especial SEAL regresa a la atribulada agencia que dirigió de forma temporal el año pasado, de la cual fue despedido después de oponerse públicamente a eliminarla.

      Tras prestar juramento, Hamilton asumirá el mando de una agencia cuyo futuro ha sido incierto desde que Trump amenazó con deshacerse de ella a los pocos días de iniciar su segundo mandato. La nominación de Hamilton deja entrever que Trump podría estar dejando atrás esa idea, pero su administración republicana aún promete efectuar cambios drásticos en la forma en que el gobierno maneja los desastres.

      Hamilton tendrá que guiar esa reforma mientras estabiliza una agencia de más de 20,000 empleados que se recupera del caótico periodo de Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional, durante el cual la FEMA registró salidas masivas de personal, interrupciones en programas de subvenciones y demoras en la ayuda por desastres.

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