Confirman que León XIV tiene cáncer de pulmón

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ROMA.- La cirugía a la que se sometió el papa León XIV el martes confirmó que tiene cáncer de pulmón, y por ello se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho, informó el Vaticano.

Las pruebas confirmaron un diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, dijo el Vaticano en un boletín médico después de la cirugía. Señaló que se sospechaba del diagnóstico por pruebas preoperatorias y fue confirmado durante la cirugía.

El comunicado no menciona el tratamiento a seguir, y el Vaticano dijo que los médicos actualmente no estaban hablando de quimioterapia u otras terapias. La oficina de prensa del Vaticano señaló que el comunicado médico habló de la extirpación "radical" del lóbulo como indicación de que los médicos extirparon todo el tejido sospechoso con la esperanza de eliminar cualquier rastro del cáncer.

El pontífice de 71 años estuvo en el quirófano durante unas 3 horas, indicó el comunicado. La cirugía en sí duró aproximadamente 90 minutos. "La cirugía fue exitosa y no hubo complicaciones", añadió el comunicado.

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León XIV entró caminando al hospital Gemelli de Roma por la entrada principal más temprano en el día y saludó de mano a decenas de personas que le deseaban lo mejor y que se habían reunido para saludarlo. El Vaticano dijo que la cirugía sería realizada por un equipo dirigido por el jefe de cirugía torácica del Gemelli, el doctor Stefano Margaritora.

El pontífice estadounidense ha ofrecido un nivel poco común de transparencia sobre el primer gran problema de salud divulgado públicamente en sus 17 meses de pontificado. Reveló el descubrimiento del pequeño nódulo localizado durante su oración del mediodía del domingo y anunció que se lo extirparía.

Los oncólogos dijeron antes de la operación que incluso si el nódulo resultaba ser canceroso, el pronóstico de León XIV era "excelente" ya que se habría extirpado en una etapa temprana.

El Vaticano canceló el lunes todas las audiencias de León XIV hasta el 20 de octubre.

Aunque el Gemelli tiene un apartamento papal específico que papas anteriores han utilizado, que incluye una capilla privada en el 10mo piso, León XIV en realidad se alojará en una habitación cercana, ya que el apartamento papal está siendo renovado, según la oficina de prensa del Vaticano.

La recuperación permitiría viajar en noviembre a Sudamérica.