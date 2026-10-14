Confiscan a robot que manoseó a una chica

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COLONIA, Alemania.- Las autoridades alemanas abrieron una investigación por posible acoso sexual después de que un robot controlado por dos jóvenes le tocara el trasero a una chica de 16 años e hizo movimientos de embestida hacia ella, informó la policía.

La policía de la ciudad occidental de Colonia intervino tras el incidente, ocurrido durante la noche del sábado al domingo y en el que se dijo que el presunto propietario del robot, un adolescente de 16 años, y un acompañante de 19, habrían filmado la supuesta agresión.

Según se indicó, transmitieron el incidente en directo y lo comentaron en internet.

El portavoz de la policía de Colonia, Christoph Bermel, señaló que los dos adolescentes no han sido acusados, pero se les considera sospechosos, y que los investigadores examinaban si los movimientos del robot estaban preprogramados o si se controlaban en tiempo real.

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"Hasta ahora no teníamos conocimiento de este fenómeno", dijo Bermel.

Los equipos de emergencia que fueron enviados al lugar, cerca de un restaurante de comida rápida, encontraron el robot en el maletero de un vehículo, indicó la policía de Colonia el lunes en un comunicado.