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La emergencia en la ciudad de Piura, en el norte de Perú, continuó el sábado tras las intensas lluvias asociadas con el Fenómeno El Niño que inundaron las zonas urbanas. La presidenta Keiko Fujimori recorrió en bote los barrios afectados.

Las precipitaciones de la noche del jueves y que se prolongaron hasta el viernes dejaron anegadas calles, vehículos, viviendas y varias personas a la espera de ser evacuadas.

En el barrio El Chical, en el casco urbano de Piura, una persona fue rescatada de la parte alta de su vivienda que había quedado bajo el agua y era trasladada en bote, según imágenes transmitidas por la televisión estatal peruana.

Esto ocurría al tiempo que la presidenta Fujimori, acompañada de varios ministros, recorría en bote las calles inundadas del mismo barrio y donde los pobladores reclamaban ayuda y le pedían que "vea nuestra realidad".

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En el Chical, también se observaban camiones de drenaje que desalojaban el agua acumulada.

La mandataria dijo la noche del viernes desde otro de los barrios afectados, Ignacio Merino, que "en un solo día ha llovido lo que en Piura llueve en un año" y hasta dos. También ofreció la entrega de bonos de ayuda.

"Esto es realmente un Mega Niño, con estadísticas nunca antes vistas", agregó.