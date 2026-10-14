Continúan los ataques de Irán a embarcaciones

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Irán parece estar atacando embarcaciones que realizan transferencias de petróleo de barco a barco alrededor del estrecho de Ormuz, según un instituto militar. Mientras tanto, la coalición liderada por Arabia Saudita lanzó nuevos ataques aéreos el martes sobre Saná, la capital de Yemen controlada por los rebeldes hutíes, según residentes y la cadena al-Masirah dirigida por el grupo rebelde.

Los ataques se producen después de que un portavoz de la coalición advirtió instalando a los residentes a evacuar la zona. Un portavoz de los rebeldes respaldados por Irán advirtió que cualquier ataque contra Saná provocaría una respuesta "dura y dolorosa" contra la capital saudí.

Irán parece estar atacando embarcaciones comerciales que realizan transferencias de petróleo de barco a barco en y cerca del estrecho de Ormuz para tratar de socavar la capacidad de las embarcaciones de mover energía a través del estrecho, dijo el martes el Instituto para el Estudio de la Guerra.

Irán podría estar fortaleciendo sus capacidades de misiles antibuque, publicado en X el centro de estudios con sede en Estados Unidos.

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El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido publicó en X el lunes que al menos tres embarcaciones fueron atacadas por proyectiles de origen desconocido en el estrecho un día antes. Hasta el momento, nadie ha reivindicado los ataques.

Pero Mohsen Rezaei, secretario del principal organismo de seguridad de Irán, dijo que las fuerzas iraníes estaban atacando un promedio de cinco "barcos de contrabando" cada noche.