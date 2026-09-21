Corea del Norte lanza dos misiles de corto alcance

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Seúl, Corea del Sur.- Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos de corto alcance hacia el mar el domingo, días después de que el Norte amenazara con reforzar sus capacidades de disuasión nuclear y responder a lo que llamó hostilidades de Estados Unidos.

Los lanzamientos continúan con una serie de demostraciones armamentísticas de Corea del Norte incluso después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redujera el mes pasado unas maniobras militares conjuntas con Corea del Sur en un aparente esfuerzo por reactivar la diplomacia con el líder Kim Jong Un.

Los dos lanzamientos de misiles —con unas tres horas de diferencia— se realizaron desde la zona costera oriental de Wonsan, en Corea del Norte. El primer misil voló unos 450 kilómetros (280 millas) mientras que el segundo voló más de 600 kilómetros, ambos hacia las aguas orientales del Norte.

Los misiles finalmente terminaron en el mar. La oficina presidencial de Corea del Sur instó a Pyongyang a detener inmediatamente los lanzamientos de misiles balísticos, que están prohibidos por resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. El ejército surcoreano dijo que mantiene la preparación para repeler cualquier provocación norcoreana bajo una sólida alianza con Estados Unidos.

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La hermana de Kim y alta funcionaria, Kim Yo Jong, criticó otro reciente ejercicio marítimo multilateral liderado por Estados Unidos en la región como un "movimiento militar frenético" de los estadounidenses destinado a prolongar su hegemonía en el área de Asia-Pacífico. El ejercicio "Vanguardia Pacífica" reunió fuerzas de Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Canadá.

Afirmó que los "ensayos de guerra regulares liderados por Estados Unidos" son la principal fuente del deterioro de las tensiones en la península coreana.