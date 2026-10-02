Corte federal bloquea muro Trump en Texas: fallo histórico

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WASHINGTON (AP) — Una corte federal en Texas emitió el viernes un fallo que impide temporalmente al gobierno del presidente Donald Trump construir un muro fronterizo y otra infraestructura en la región texana de Big Bend, en una victoria para los opositores que han rechazado lo que durante mucho tiempo ha sido una promesa de campaña de Trump.

Corte federal bloquea construcción del muro en Big Bend

La noticia supone una victoria para propietarios de tierras, empresas y ambientalistas de la región, que se han unido para oponerse a los proyectos de infraestructura previstos, los cuales forman parte de un plan de 46.000 millones de dólares del gobierno de Trump para cubrir la frontera sur con una combinación de vallas de acero de 9 metros (30 pies) de altura, barreras para vehículos, caminos y tecnología de vigilancia.

El fallo de la jueza Kathleen Cardone incluye el Parque Nacional Big Bend, que se encuentra en una curva del río Bravo (o Grande), pero también se extiende a todo el sector de Big Bend, de aproximadamente 800 kilómetros (500 millas) de longitud, que representa alrededor de una cuarta parte de los aproximadamente 3.200 kilómetros (2.000 millas) de la frontera de Estados Unidos con México.

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Cardone señaló en su fallo que era "probable que los demandantes tuvieran éxito en cuanto al fondo de al menos una de las reclamaciones presentadas, que existe la probabilidad de que sufran un daño grave e irreparable sin una orden judicial, y que el equilibrio de las consideraciones de equidad y el interés público se inclinan a su favor".

Ni la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondieron de momento a solicitudes de comentarios.

Oposición local y ambientalista al muro en Big Bend

Los opositores al proyecto del muro fronterizo han sostenido que la región de Big Bend, en Texas, es tan remota y el terreno tan escabroso que funciona como su propio elemento disuasorio contra la inmigración ilegal, y que el gobierno estadounidense violó la ley cuando emitió una serie de exenciones que le permitieron eludir numerosas regulaciones para acelerar los proyectos de infraestructura del muro fronterizo.

La demanda, presentada por una organización ambiental, defensores de una iglesia histórica en Ruidosa y un guía de río, sostuvo que el DHS se equivocó al eludir regulaciones destinadas a proteger el medio ambiente, la cultura y la arqueología de regiones como el área de Big Bend.

Laiken Jordahl, del Centro de Diversidad Biológica, que presentó la demanda, calificó el fallo de Cardone como una "victoria total".

"Van a mandar de vuelta a las excavadoras hasta que ella se pronuncie sobre el fondo del asunto", comentó Jordahl. "Este es un día histórico para Big Bend, para Texas y para la Constitución".

La decisión del tribunal se anunció apenas unas semanas después de que el gobierno estadounidense instalara los primeros paneles del muro fronterizo en el sector de Big Bend a mediados de septiembre.

El proyecto del muro fronterizo a través del sector de Big Bend ha provocado oposición en diversos sectores.

Gran parte de la oposición se ha centrado en los planes de la CBP dentro del Parque Nacional Big Bend, apreciado por sus hermosos paisajes, acantilados de piedra caliza y vistas de un cielo nocturno cristalino.

Cuando en agosto se vio a excavadoras despejando terreno en el parque, se desató una oposición generalizada, y tanto republicanos como demócratas pidieron al gobierno que se detuviera. La CBP pausó toda actividad allí, pero esa pausa expiró el 30 de septiembre. El gobierno ha dicho que está reevaluando los planes para el Parque Nacional, pero aún no ha dicho qué hará allí.

Defensores del parque dijeron el viernes que estaban contentos con el fallo de la jueza, pero instaron al gobierno a reparar el daño ya causado al Parque Nacional Big Bend, sentarse a la mesa para reunirse con los residentes locales y desarrollar planes alternativos.

"Big Bend no es lugar para barreras fronterizas. Es hora de que el gobierno se siente a la mesa con las comunidades fronterizas que mejor conocen Big Bend, repare el daño de este proyecto mal concebido y encuentre nuevas soluciones", dijo Tiernan Sittenfeld, presidenta y directora general de la Asociación para la Conservación de Parques Nacionales, en un comunicado.

El fallo de la jueza se extiende a zonas río arriba y río abajo del Parque Nacional, donde la CBP ha planeado una serie de proyectos de infraestructura fronteriza que en gran medida requerirían construir a través de terrenos de propiedad privada.

En esas zonas, el gobierno ha estado trabajando para obtener permiso de propietarios locales para inspeccionar y construir en sus tierras, pero en documentos presentados recientemente ante la corte dijo que estaba preparado para remitir algunos casos al Departamento de Justicia en los que no había podido obtener el permiso de los propietarios.