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Amistoso Argentina-Burkina Faso en suspenso por vuelo cancelado

La Federación Burkinesa busca soluciones para que su selección pueda llegar a Argentina a tiempo.

Por AP

Octubre 02, 2026 05:49 p.m.
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Amistoso Argentina-Burkina Faso en suspenso por vuelo cancelado
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      BUENOS AIRES (AP) — El partido amistoso que la vigente subcampeona del mundo Argentina tiene planeado disputar contra Burkina Faso este sábado en Buenos Aires está en suspenso debido a que el combinado africano no viajaba todavía al país sudamericano.

      Burkina Faso varado en Marruecos por cancelación de vuelo

      La Federación Burkinesa de Fútbol informó el viernes en un comunicado que su selección se encuentra varada en Marruecos "tras la cancelación, sin previo aviso por parte de la empresa fletadora del avión, del vuelo programado inicialmente para el 30 de septiembre".

      Argentina tenía previsto jugar contra Burkina Faso este sábado en el estadio Monumental de Buenos Aires a partir de las 1800 GMT.

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      La federación del país africano indicó que las autoridades gubernamentales "se han movilizado para encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución que permita a la delegación continuar su viaje hacia Buenos Aires".

      Por el momento, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no ha cancelado el amistoso, para el cual se ha vendido la totalidad de las entradas.

      Despedida de Messi confirmada contra Benín

      En su primer amistoso tras perder la final ante España en la última Copa del Mundo, Argentina le goleó 4-0 a Bolivia el miércoles.

      La despedida de Lionel Messi no correría riesgo después de 21 años en un amistoso contra Benín el martes, también en el estadio Monumental. El conjunto africano ya arribó a la capital argentina.

      "Es una oportunidad muy grande de jugar este partido, el último de Messi. Para nosotros es la primera vez que vamos a jugar contra un equipo no africano. Argentina fue campeón del mundo, está Messi... es un gran momento para Benín", dijo en español el delantero Steve Mounié, que milita en el Augsburgo de Alemania y concedió una entrevista el viernes a la cadena ESPN.

      El Diez anunció a fines de agosto su retiro internacional tras una trayectoria de 21 años con la casaca albiceleste, dejando como legado 125 goles y un título mundial en 2022.

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