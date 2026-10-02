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Alistan audiencia para imputar al capitán Sol por huachicol fiscal

El capitán Miguel Ángel Solano Ruiz será imputado por su presunta participación en la red de huachicol fiscal 'Los Primos'.

Por El Universal

Octubre 02, 2026 05:44 p.m.
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Alistan audiencia para imputar al capitán Sol por huachicol fiscal
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      Será hasta el domingo cuando el capitán Miguel Ángel Solano Ruiz, "Capitán Sol" o "Fantasma", sea presentado ante un juez en audiencia de imputación por su presunta participación en la red de huachicol fiscal de "Los Primos".

      Audiencia de imputación y procedimiento judicial

      Fuentes judiciales adelantaron que la diligencia está programada para pasado mañana en hora por definir. Al igual que las anteriores que se han realizado por el mismo caso, la audiencia inicial será privada y por videoconferencia en conexión con el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, comentaron las fuentes consultadas.

      Detención y situación actual del capitán Sol

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      Mientras tanto, el exmarino permanecerá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en espera de que se resuelva su situación jurídica. Tras ser detenido en Zapopan, Jalisco, elementos de la Armada y de la Fiscalía General de la República (FGR) trasladaron al capitán retirado al Centro Federal de Reinserción Social "CEFERESO" número 1, Altiplano, al que fue ingresado antes del mediodía de este viernes bajo un operativo vía terrestre implementado por unidades de la Armada y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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