Estados Unidos y Australia cierran consulados en Brasil por seguridad

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RÍO DE JANEIRO (AP) — Los servicios consulares de Estados Unidos y la embajada de Australia en Brasil cerraron el viernes por motivos de seguridad, dos días antes de las elecciones presidenciales de la nación sudamericana, informaron autoridades de ambos países.

Policía federal brasileña ejecuta operativos preventivos

La policía federal de Brasil también informó el viernes que ejecutó órdenes de allanamiento y decomiso en Sao Paulo y el Distrito Federal como parte de una investigación sobre presuntos planes que podrían amenazar instalaciones diplomáticas de Estados Unidos en Brasil.

La policía describió el operativo como preventivo, y señaló que fue resultado de la cooperación continua con agencias de inteligencia extranjeras. Los investigadores no encontraron pruebas que corroboraran los riesgos reportados inicialmente, ni habían identificado a sospechosos como integrantes de organizaciones criminales.

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La investigación continúa tras el decomiso de equipos de comunicación, indicó la policía.

Alertas y cierres en consulados por seguridad

En un comunicado fechado el jueves, la embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad en la que señaló que suspendería los servicios consulares en la embajada y los consulados a partir del viernes.

La alerta recomendó a los ciudadanos de Estados Unidos que requieran asistencia no visitar la embajada, los consulados u otras instalaciones diplomáticas y, en su lugar, contacten al funcionario de guardia correspondiente.

La embajada de Australia en Brasilia también informó que cerraría el viernes, citando la alerta de Estados Unidos y recomendando a los australianos evitar las instalaciones diplomáticas de Estados Unidos.

Cuando The Associated Press le preguntó sobre la suspensión de los servicios consulares en Brasil, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que estaba trabajando estrechamente con sus homólogos brasileños para atender las preocupaciones de seguridad.

Las embajadas y consulados de Estados Unidos emiten alertas de manera rutinaria para notificar a los ciudadanos de Estados Unidos sobre amenazas, acontecimientos y cambios que ocurren a nivel local, indicó el departamento.

Los brasileños votarán el domingo en elecciones presidenciales. Los favoritos son el presidente en funciones Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro --hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años por intento de golpe de Estado--.

Si ninguno obtiene más del 50% de los votos, se celebrará una segunda vuelta el 25 de octubre.

Al ser cuestionado en la Casa Blanca sobre si apoyaría a Bolsonaro en las elecciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró: "Bueno, estamos analizando todo eso y estamos siguiendo esas elecciones muy de cerca".

Bolsonaro es aliado de Trump.